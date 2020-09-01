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В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что Борис Клюев выходил на сцену, даже несмотря на онкологическое заболевание. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T23:26
2020-09-01T23:26
умер борис клюев
россия
александр грибоедов
борис клюев
шерлок холмс
александр островский
малый театр
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> выходил на сцену, даже несмотря на онкологическое заболевание."Он до последнего участвовал в спектакле "Большая тройка (Ялта-45)". Потом его положили в больницу, это буквально две недели назад случилось", — приводит ее слова <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/742929-direktor-malogo-teatra-ob-ushedshem-borise-kliueve-rabotal-do-poslednego" target="_blank">РЕН ТВ.</a>Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет из-за болезни. Прощание с артистом пройдет в Малом театре.За полувековую карьеру Клюев стал одним из ведущих артистов Малого театра, на сцене которого исполнил более 70 ролей. Так, он сыграл персонажей в постановках по произведениям Пьера-Огюстена Бомарше, <a href="http://ria.ru/person_Ostrovskijj_Aleksandr/" target="_blank" data-auto="true">Александра Островского</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Griboedov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Грибоедова</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tolstojj_Aleksejj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Толстого</a> и многих других.Дебют Клюева в кино состоялся в 1967 году – он сыграл роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна".Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", Майкрофта <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Холмса</a> в "Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона" и шпиона Трианона в картине "ТАСС уполномочен заявить…".В последние годы он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Воронины" и "Физрук".
https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604722.html
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умер борис клюев, россия, александр грибоедов, борис клюев, шерлок холмс, александр островский , малый театр

В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева

23:26 01.09.2020
3210
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что Борис Клюев выходил на сцену, даже несмотря на онкологическое заболевание.
"Он до последнего участвовал в спектакле "Большая тройка (Ялта-45)". Потом его положили в больницу, это буквально две недели назад случилось", — приводит ее слова РЕН ТВ.
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Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет из-за болезни. Прощание с артистом пройдет в Малом театре.
За полувековую карьеру Клюев стал одним из ведущих артистов Малого театра, на сцене которого исполнил более 70 ролей. Так, он сыграл персонажей в постановках по произведениям Пьера-Огюстена Бомарше, Александра Островского, Александра Грибоедова, Алексея Толстого и многих других.
Дебют Клюева в кино состоялся в 1967 году – он сыграл роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна".
Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона" и шпиона Трианона в картине "ТАСС уполномочен заявить…".
В последние годы он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Воронины" и "Физрук".
Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Умер Борис КлюевРоссияАлександр ГрибоедовБорис КлюевШерлок ХолмсАлександр ОстровскийМалый театр
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