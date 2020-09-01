https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604755.html

Гендиректор СТС выразил соболезнования родным Клюева

Вопросы, касающиеся производства сериала "Воронины" в связи со смертью актера Бориса Клюева, пока не обсуждались, сообщил РИА Новости генеральный директор СТС... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T22:45

2020-09-01T22:45

2020-09-01T22:45

культура

умер борис клюев

борис клюев

вячеслав муругов

стс (телеканал)

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Вопросы, касающиеся производства сериала "<a href="http://ria.ru/person_Lev_Voronin1/" target="_blank" data-auto="true">Воронины</a>" в связи со смертью актера <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>, пока не обсуждались, сообщил РИА Новости генеральный директор СТС Медиа, создатель сериала <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Murugov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Муругов</a>, отметив, что канал соболезнует родственникам актера.Ранее в пресс-службе Малого театра сообщили РИА Новости, что народный артист, один из ведущих актеров театра Борис Клюев скончался во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после болезни на 77 году жизни. В сериале "Воронины" Клюев играл одну из главных ролей."Долгие годы Борис Клюев был частью нашей семьи, для нас это огромная человеческая потеря. Все наши мысли с близкими Бориса Владимировича, мы соболезнуем и скорбим вместе с ними. Вопросы, касающиеся производства (сериала - ред.), сейчас не главные, мы пока не думали об этом", - сказал Муругов.

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604261.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, борис клюев, вячеслав муругов, стс (телеканал), общество