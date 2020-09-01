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https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604755.html
Гендиректор СТС выразил соболезнования родным Клюева
Вопросы, касающиеся производства сериала "Воронины" в связи со смертью актера Бориса Клюева, пока не обсуждались, сообщил РИА Новости генеральный директор СТС... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T22:45
2020-09-01T22:45
культура
умер борис клюев
борис клюев
вячеслав муругов
стс (телеканал)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Вопросы, касающиеся производства сериала "<a href="http://ria.ru/person_Lev_Voronin1/" target="_blank" data-auto="true">Воронины</a>" в связи со смертью актера <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>, пока не обсуждались, сообщил РИА Новости генеральный директор СТС Медиа, создатель сериала <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Murugov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Муругов</a>, отметив, что канал соболезнует родственникам актера.Ранее в пресс-службе Малого театра сообщили РИА Новости, что народный артист, один из ведущих актеров театра Борис Клюев скончался во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после болезни на 77 году жизни. В сериале "Воронины" Клюев играл одну из главных ролей."Долгие годы Борис Клюев был частью нашей семьи, для нас это огромная человеческая потеря. Все наши мысли с близкими Бориса Владимировича, мы соболезнуем и скорбим вместе с ними. Вопросы, касающиеся производства (сериала - ред.), сейчас не главные, мы пока не думали об этом", - сказал Муругов.
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умер борис клюев, борис клюев, вячеслав муругов, стс (телеканал), общество

Гендиректор СТС выразил соболезнования родным Клюева

22:45 01.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вопросы, касающиеся производства сериала "Воронины" в связи со смертью актера Бориса Клюева, пока не обсуждались, сообщил РИА Новости генеральный директор СТС Медиа, создатель сериала Вячеслав Муругов, отметив, что канал соболезнует родственникам актера.
Ранее в пресс-службе Малого театра сообщили РИА Новости, что народный артист, один из ведущих актеров театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77 году жизни. В сериале "Воронины" Клюев играл одну из главных ролей.
"Долгие годы Борис Клюев был частью нашей семьи, для нас это огромная человеческая потеря. Все наши мысли с близкими Бориса Владимировича, мы соболезнуем и скорбим вместе с ними. Вопросы, касающиеся производства (сериала - ред.), сейчас не главные, мы пока не думали об этом", - сказал Муругов.
Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 22:26Культура
Названа причина смерти Бориса Клюева
2002502
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КультураУмер Борис КлюевБорис КлюевВячеслав МуруговСТС (телеканал)Общество
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