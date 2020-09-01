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Звезда "Ворониных" прокомментировала смерть Бориса Клюева
Коллега Бориса Клюева по сериалу "Воронины" Анна Фроловцевапрокомментировала сообщения о смерти артиста. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T22:45
2020-09-01T22:45
умер борис клюев
культура
александр грибоедов
борис клюев
шерлок холмс
александр островский
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости</strong>. Коллега <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a> по сериалу "Воронины" Анна Фроловцевапрокомментировала сообщения о смерти артиста."Он болел. Вы знаете, что я ничего вам не могу сказать на данном этапе. Я сейчас в шоковом состоянии, ничего не могу вам сказать", — приводит слова актрисы <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/742925-ia-v-shokovom-sostoianii-zvezda-voroninykh-o-smerti-borisa-kliueva" target="_blank">РЕН ТВ.</a>Борис Клюев умер на 77-м году жизни из-за болезни. Прощание пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна.За полвека карьеры Клюеву удалось стать одним из ведущих артистов Малого театра, исполнив более 70 ролей. Так, он сыграл персонажей в постановках по произведениям Пьера-Огюстена Бомарше, <a href="http://ria.ru/person_Ostrovskijj_Aleksandr/" target="_blank" data-auto="true">Александра Островского</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Griboedov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Грибоедова</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tolstojj_Aleksejj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Толстого</a> и многих других.В кино он дебютировал в 1967 году, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". Также он снимался в таких исторических лентах, как "Крушение империи", "Рудобельская республика" и "Хождение по мукам".Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", Майкрофта <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Холмса</a> в "Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона" и шпиона Трианона в картине "ТАСС уполномочен заявить…".В последние годы он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Воронины" и "Физрук".
https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604261.html
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умер борис клюев, культура, александр грибоедов, борис клюев, шерлок холмс, александр островский

Звезда "Ворониных" прокомментировала смерть Бориса Клюева

22:45 01.09.2020
30477
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москв
Актер Борис Клюев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москв - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Коллега Бориса Клюева по сериалу "Воронины" Анна Фроловцевапрокомментировала сообщения о смерти артиста.
"Он болел. Вы знаете, что я ничего вам не могу сказать на данном этапе. Я сейчас в шоковом состоянии, ничего не могу вам сказать", — приводит слова актрисы РЕН ТВ.
Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 22:26Культура
Названа причина смерти Бориса Клюева
Борис Клюев умер на 77-м году жизни из-за болезни. Прощание пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна.
За полвека карьеры Клюеву удалось стать одним из ведущих артистов Малого театра, исполнив более 70 ролей. Так, он сыграл персонажей в постановках по произведениям Пьера-Огюстена Бомарше, Александра Островского, Александра Грибоедова, Алексея Толстого и многих других.
В кино он дебютировал в 1967 году, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". Также он снимался в таких исторических лентах, как "Крушение империи", "Рудобельская республика" и "Хождение по мукам".
Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона" и шпиона Трианона в картине "ТАСС уполномочен заявить…".
В последние годы он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Воронины" и "Физрук".
Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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