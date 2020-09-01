https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604722.html

Звезда "Ворониных" прокомментировала смерть Бориса Клюева

Коллега Бориса Клюева по сериалу "Воронины" Анна Фроловцевапрокомментировала сообщения о смерти артиста. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T22:45

2020-09-01T22:45

2020-09-01T22:45

умер борис клюев

культура

александр грибоедов

борис клюев

шерлок холмс

александр островский

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости</strong>. Коллега <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a> по сериалу "Воронины" Анна Фроловцевапрокомментировала сообщения о смерти артиста."Он болел. Вы знаете, что я ничего вам не могу сказать на данном этапе. Я сейчас в шоковом состоянии, ничего не могу вам сказать", — приводит слова актрисы <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/742925-ia-v-shokovom-sostoianii-zvezda-voroninykh-o-smerti-borisa-kliueva" target="_blank">РЕН ТВ.</a>Борис Клюев умер на 77-м году жизни из-за болезни. Прощание пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна.За полвека карьеры Клюеву удалось стать одним из ведущих артистов Малого театра, исполнив более 70 ролей. Так, он сыграл персонажей в постановках по произведениям Пьера-Огюстена Бомарше, <a href="http://ria.ru/person_Ostrovskijj_Aleksandr/" target="_blank" data-auto="true">Александра Островского</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Griboedov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Грибоедова</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tolstojj_Aleksejj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Толстого</a> и многих других.В кино он дебютировал в 1967 году, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". Также он снимался в таких исторических лентах, как "Крушение империи", "Рудобельская республика" и "Хождение по мукам".Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", Майкрофта <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Холмса</a> в "Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона" и шпиона Трианона в картине "ТАСС уполномочен заявить…".В последние годы он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Воронины" и "Физрук".

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604261.html

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604020.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, культура, александр грибоедов, борис клюев, шерлок холмс, александр островский