https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604352.html

Депутат Госдумы отметила актерский талант Клюева

Актер Борис Клюев обладал удивительным даром, его роли были разнообразны и очень точны, а его персонаж в сериале "Воронины" помогал отвлечься от проблем,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T22:32

2020-09-01T22:32

2020-09-01T22:36

культура

умер борис клюев

борис клюев

госдума рф

елена драпеко

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> обладал удивительным даром, его роли были разнообразны и очень точны, а его персонаж в сериале "Воронины" помогал отвлечься от проблем, сказала первый зампред комитета Госдумы по культуре <a href="http://ria.ru/person_Elena_Drapeko/" target="_blank" data-auto="true">Елена Драпеко</a>.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни."Замечательный, талантливый, очень разнообразный. Очень точный в своих ролях актер и, по-моему, очень работоспособный, потому что он очень много работал. Конечно, очень жалко его, мог бы еще жить да жить", - сказала Драпеко РИА Новости.Она отметила, что лично с ним знакома не была, но, как и многие, видела его фильмы и сериалы."Все знают его роль в "Ворониных". Это когда совершенно устаешь от работы и свет не мил, посмотришь — посмеешься, узнаешь какие-то черты собственные, знакомых и становится легче. У него, конечно, удивительный был дар", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604261.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, борис клюев, госдума рф, елена драпеко, общество