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https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604352.html
Депутат Госдумы отметила актерский талант Клюева
Актер Борис Клюев обладал удивительным даром, его роли были разнообразны и очень точны, а его персонаж в сериале "Воронины" помогал отвлечься от проблем,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T22:32
2020-09-01T22:36
культура
умер борис клюев
борис клюев
госдума рф
елена драпеко
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> обладал удивительным даром, его роли были разнообразны и очень точны, а его персонаж в сериале "Воронины" помогал отвлечься от проблем, сказала первый зампред комитета Госдумы по культуре <a href="http://ria.ru/person_Elena_Drapeko/" target="_blank" data-auto="true">Елена Драпеко</a>.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни."Замечательный, талантливый, очень разнообразный. Очень точный в своих ролях актер и, по-моему, очень работоспособный, потому что он очень много работал. Конечно, очень жалко его, мог бы еще жить да жить", - сказала Драпеко РИА Новости.Она отметила, что лично с ним знакома не была, но, как и многие, видела его фильмы и сериалы."Все знают его роль в "Ворониных". Это когда совершенно устаешь от работы и свет не мил, посмотришь — посмеешься, узнаешь какие-то черты собственные, знакомых и становится легче. У него, конечно, удивительный был дар", - сказала парламентарий.
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умер борис клюев, борис клюев, госдума рф, елена драпеко, общество

Депутат Госдумы отметила актерский талант Клюева

22:32 01.09.2020 (обновлено: 22:36 01.09.2020)
387
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москв
Актер Борис Клюев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москв - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Актер Борис Клюев обладал удивительным даром, его роли были разнообразны и очень точны, а его персонаж в сериале "Воронины" помогал отвлечься от проблем, сказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни.
"Замечательный, талантливый, очень разнообразный. Очень точный в своих ролях актер и, по-моему, очень работоспособный, потому что он очень много работал. Конечно, очень жалко его, мог бы еще жить да жить", - сказала Драпеко РИА Новости.
Она отметила, что лично с ним знакома не была, но, как и многие, видела его фильмы и сериалы.
"Все знают его роль в "Ворониных". Это когда совершенно устаешь от работы и свет не мил, посмотришь — посмеешься, узнаешь какие-то черты собственные, знакомых и становится легче. У него, конечно, удивительный был дар", - сказала парламентарий.
Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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КультураУмер Борис КлюевБорис КлюевГосдума РФЕлена ДрапекоОбщество
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