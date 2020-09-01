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https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604261.html
Названа причина смерти Бориса Клюева
Народный артист России Борис Клюев умер из-за онкологического заболевания, сообщила "Московскому комсомольцу" директор Малого театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T22:26
2020-09-01T22:49
культура
умер борис клюев
россия
борис клюев
малый театр
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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> умер из-за онкологического заболевания, сообщила <a href="https://www.mk.ru/social/2020/09/01/nazvana-prichina-smerti-aktera-borisa-klyueva.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московскому комсомольцу"</a> директор Малого театра Тамара Михайлова.О диагнозе было известно еще в 2018 году, но артист продолжал работать, несмотря на недуг.Актер умер на 77-м году жизни. Прощание пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна. Борис Клюев был одним из ведущих артистов этого театра, он сыграл боле 70 ролей классического и современного репертуара.В 1967 году он дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". Кроме того, Клюев снялся в таких исторических лентах, как "Крушение империи", "Рудобельская республика" и "Хождение по мукам".Одними из наиболее заметных работ актера являются роли графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Популярность к Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" , где он сыграл шпиона Трианона.В последние годы он стал еще более известен благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Физрук", "Улицы разбитых фонарей". Фильмография Клюева насчитывает более ста картин.
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умер борис клюев, россия, борис клюев, малый театр

Названа причина смерти Бориса Клюева

22:26 01.09.2020 (обновлено: 22:49 01.09.2020)
106676
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля "Маскарад" в Малом театре
Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля "Маскарад" в Малом театре. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Народный артист России Борис Клюев умер из-за онкологического заболевания, сообщила "Московскому комсомольцу" директор Малого театра Тамара Михайлова.
О диагнозе было известно еще в 2018 году, но артист продолжал работать, несмотря на недуг.
Актер умер на 77-м году жизни. Прощание пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна.
Борис Клюев был одним из ведущих артистов этого театра, он сыграл боле 70 ролей классического и современного репертуара.
В 1967 году он дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". Кроме того, Клюев снялся в таких исторических лентах, как "Крушение империи", "Рудобельская республика" и "Хождение по мукам".
Одними из наиболее заметных работ актера являются роли графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Популярность к Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" , где он сыграл шпиона Трианона.
В последние годы он стал еще более известен благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Физрук", "Улицы разбитых фонарей". Фильмография Клюева насчитывает более ста картин.
Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 22:13
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КультураУмер Борис КлюевРоссияБорис КлюевМалый театр
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