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Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре
Прощание с актером Борисом Клюевым, который скончался во вторник, пройдет в Малом театре в Москве, точная дата пока не определена, сообщила директор театра... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T22:25
2020-09-01T22:25
2020-09-01T22:41
умер борис клюев
россия
борис клюев
малый театр
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Прощание с актером <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Клюевым</a>, который скончался во вторник, пройдет в Малом театре в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, точная дата пока не определена, сообщила директор театра Тамара Михайлова.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, скончался в Москве на 77-м году жизни.Она добавила, что Клюев скончался "после продолжительной тяжелой болезни - он боролся с онкологией".За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Шерлока Холмса</a> и доктора Ватсона".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер борис клюев, россия, борис клюев, малый театр