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Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре
Прощание с актером Борисом Клюевым, который скончался во вторник, пройдет в Малом театре в Москве, точная дата пока не определена, сообщила директор театра... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T22:25
2020-09-01T22:41
умер борис клюев
россия
борис клюев
малый театр
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Прощание с актером <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Клюевым</a>, который скончался во вторник, пройдет в Малом театре в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, точная дата пока не определена, сообщила директор театра Тамара Михайлова.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, скончался в Москве на 77-м году жизни.Она добавила, что Клюев скончался "после продолжительной тяжелой болезни - он боролся с онкологией".За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Шерлока Холмса</a> и доктора Ватсона".
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умер борис клюев, россия, борис клюев, малый театр

Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре

22:25 01.09.2020 (обновлено: 22:41 01.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком" в Москве
Актер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Прощание с актером Борисом Клюевым, который скончался во вторник, пройдет в Малом театре в Москве, точная дата пока не определена, сообщила директор театра Тамара Михайлова.
Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, скончался в Москве на 77-м году жизни.

"Поскольку театр узнал об этой новости недавно, мы пока не можем назвать точный день прощания, но то, что оно состоится в его родном театре, это безусловно", - сказала РИА Новости Михайлова.

Она добавила, что Клюев скончался "после продолжительной тяжелой болезни - он боролся с онкологией".
За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
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Умер Борис КлюевРоссияБорис КлюевМалый театр
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