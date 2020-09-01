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Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички Борису Клюеву
Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички актёру Борису Клюеву, скончавшемуся во вторник, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T22:13
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россия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички актёру <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борису Клюеву</a>, скончавшемуся во вторник, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Герасимов</a>.Ранее в пресс-службе Малого театра сообщили РИА Новости, что народный артист, один из ведущих актеров театра Борис Клюев скончался во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после болезни на 77 году жизни.Депутат отметил, что Клюев был замечательным человеком, прекрасным педагогом и ярчайшей личностью.
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умер борис клюев, россия, борис клюев, московская городская дума, общество

Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички Борису Клюеву

22:13 01.09.2020 (обновлено: 22:22 01.09.2020)
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© Фото : Малый театрБорис Клюев
Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Малый театр
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички актёру Борису Клюеву, скончавшемуся во вторник, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Ранее в пресс-службе Малого театра сообщили РИА Новости, что народный артист, один из ведущих актеров театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77 году жизни.

"Он очень много сделал для театра, для Щепкинского училища, для учеников, для кино. Конечно, обсудим, наверняка поступят предложения об установке таблички от театра и жителей дома", - сообщил агентству Герасимов.

Депутат отметил, что Клюев был замечательным человеком, прекрасным педагогом и ярчайшей личностью.

"Он очень тактичный, несмотря на свою популярность, был очень скромным", - добавил Герасимов.

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Умер Борис КлюевРоссияБорис КлюевМосковская городская думаОбщество
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