https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604020.html

Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички Борису Клюеву

Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички актёру Борису Клюеву, скончавшемуся во вторник, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T22:13

2020-09-01T22:13

2020-09-01T22:22

умер борис клюев

россия

борис клюев

московская городская дума

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички актёру <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борису Клюеву</a>, скончавшемуся во вторник, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Герасимов</a>.Ранее в пресс-службе Малого театра сообщили РИА Новости, что народный артист, один из ведущих актеров театра Борис Клюев скончался во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после болезни на 77 году жизни.Депутат отметил, что Клюев был замечательным человеком, прекрасным педагогом и ярчайшей личностью.

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, россия, борис клюев, московская городская дума, общество