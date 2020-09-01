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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20200901/klub-1576583349.html
На Смоленщине в этом году откроют 13 "Клубов золотого возраста"
В этом году в Смоленской области будут открыты 13 "Клубов золотого возраста", а в следующем, 2021 году, начнут функционировать еще 13 подобных организаций,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:28
2020-09-01T15:28
смоленская область
алексей островский
руднянский район
общество
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<strong>СМОЛЕНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> В этом году в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> будут открыты 13 "Клубов золотого возраста", а в следующем, 2021 году, начнут функционировать еще 13 подобных организаций, сообщил губернатор Смоленской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Ostrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Островский</a>.По информации пресс-службы областной администрации, губернатор в прошлом году дал поручение создать в каждом муниципалитете Дома ветеранов, аналогичные действующему в областном центре. Позже было принято решение изменить название такого рода учреждений с Домов ветеранов на "Клубы золотого возраста" в целях расширения категории посетителей подобных организаций - чтобы в них могли проводить свой досуг все граждане пожилого возраста. Это способствует, в том числе, решению одной из задач, поставленных региональным проектом "Старшее поколение" национального проекта "Демография", - увеличению охвата пожилых граждан, которым предоставляется социокультурная реабилитация."Не сомневаюсь, что все они будут крайне востребованы среди представителей старшего поколения, так как позволят создать комфортные, современные условия для общения, занятий по интересам, хобби", - сказал Островский, посещая во вторник "Клуб золотого возраста", который был открыт при поддержке руководства региона на базе отдела культуры администрации <a href="http://ria.ru/location_Rudnjanskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Руднянского района</a>.В пресс-службе отметили, что "Клуб золотого возраста" в Рудне, где проживают около трех тысяч пожилых людей - первый открывшийся на Смоленщине.Глава региона поддержал просьбу главы администрации района адаптировать вход в клуб для лиц с ограниченными возможностями здоровья."Создание безбарьерной, доступной среды необходимо. Дам поручение выделить средства из областного бюджета на ремонт крыльца и обустройство пандуса", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20191207/1562094815.html
руднянский район
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алексей островский, руднянский район, общество

На Смоленщине в этом году откроют 13 "Клубов золотого возраста"

15:28 01.09.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновОтдыхающие пенсионеры в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие пенсионеры в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
СМОЛЕНСК, 1 сен - РИА Новости. В этом году в Смоленской области будут открыты 13 "Клубов золотого возраста", а в следующем, 2021 году, начнут функционировать еще 13 подобных организаций, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.
По информации пресс-службы областной администрации, губернатор в прошлом году дал поручение создать в каждом муниципалитете Дома ветеранов, аналогичные действующему в областном центре. Позже было принято решение изменить название такого рода учреждений с Домов ветеранов на "Клубы золотого возраста" в целях расширения категории посетителей подобных организаций - чтобы в них могли проводить свой досуг все граждане пожилого возраста. Это способствует, в том числе, решению одной из задач, поставленных региональным проектом "Старшее поколение" национального проекта "Демография", - увеличению охвата пожилых граждан, которым предоставляется социокультурная реабилитация.
"Не сомневаюсь, что все они будут крайне востребованы среди представителей старшего поколения, так как позволят создать комфортные, современные условия для общения, занятий по интересам, хобби", - сказал Островский, посещая во вторник "Клуб золотого возраста", который был открыт при поддержке руководства региона на базе отдела культуры администрации Руднянского района.
В пресс-службе отметили, что "Клуб золотого возраста" в Рудне, где проживают около трех тысяч пожилых людей - первый открывшийся на Смоленщине.
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Глава региона поддержал просьбу главы администрации района адаптировать вход в клуб для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
"Создание безбарьерной, доступной среды необходимо. Дам поручение выделить средства из областного бюджета на ремонт крыльца и обустройство пандуса", - сказал губернатор.
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Смоленская областьАлексей ОстровскийРуднянский районОбщество
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