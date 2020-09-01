https://ria.ru/20200901/kiev-1576601845.html

В Киеве задержали мужчину с гранатой у офиса президента Украины

У офиса президента Украины в Киеве задержали человека с гранатой, сообщается на сайте городской полиции. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T20:39

2020-09-01T20:39

2020-09-01T21:20

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 1 сен — РИА Новости.</strong> У офиса президента Украины в Киеве задержали человека с гранатой, сообщается на <a href="https://kyiv.npu.gov.ua/news/Informacziya/v-uryadovomu-kvartali-stoliczi-pravooxoronczi-zatrimali-cholovika-iz-granatoyu/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> городской полиции."Мужчину 1966 года доставили в Печерское управление <....> для установления всех обстоятельств. <...> Решается вопрос о правовой квалификации события", — добавили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что во время патрулирования улицы Банковая при проверке у него обнаружили подозрительный опасный предмет, который отправят на экспертные исследования.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

https://ria.ru/20200803/1575308099.html

Арсений Новиков Он живёт в свободной стране...... Хочет гуляет с гранатой, хочет не гуляет)))))) 21

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киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, в мире