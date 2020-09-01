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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/katoliki-1576591187.html
В католической церкви Белоруссии пожаловались на оказание давления
Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий заявил, что на Римско-католическую церковь (РКЦ) в Белоруссии пытаются оказать давление,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:56
2020-09-01T17:18
протесты в белоруссии
светлана тихановская
религия
новости - религия и мировоззрение
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий заявил, что на Римско-католическую церковь (РКЦ) в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пытаются оказать давление, наблюдается ее "преследование".Ранее в Римско-католической церкви Белоруссии сообщили, что ее главу Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, где провел богослужения. Иерарх был вынужден вернуться в Польшу. Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что Кондрусевич попал в общий список невъездных РФ и Белоруссии, по словам главы республики, глава белорусских католиков получил определенные задачи в Польше. При этом Лукашенко пообещал, что костелы в стране будут работать.В подтверждение своих слов он напомнил, что глава РКЦ в Белоруссии не может въехать в страну, хотя "это незаконно и нарушает его права как гражданина Республики Беларусь".Представитель католической церкви также рассказал, что 31 августа состоялось заседание консультативного межконфессионального совета, на которое представителей католической церкви не пригласили, хотя она является второй в Белоруссии по числу верующих. "После заседания с нами связались представители других конфессий и поделились, что на нем нас, белорусских католиков, буквально поливали грязью. Возможно, представителей Костела не пригласили потому, что нам всегда есть что ответить на необоснованные претензии", - добавил Кособуцкий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200816/1575851604.html
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светлана тихановская, религия, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

В католической церкви Белоруссии пожаловались на оказание давления

16:56 01.09.2020 (обновлено: 17:18 01.09.2020)
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© Depositphotos / meister.wunder.gmail.comКафедральный собор Св.Девы Марии в Минске
Кафедральный собор Св.Девы Марии в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Depositphotos / meister.wunder.gmail.com
Кафедральный собор Св.Девы Марии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий заявил, что на Римско-католическую церковь (РКЦ) в Белоруссии пытаются оказать давление, наблюдается ее "преследование".
Ранее в Римско-католической церкви Белоруссии сообщили, что ее главу Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из Польши, где провел богослужения. Иерарх был вынужден вернуться в Польшу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич попал в общий список невъездных РФ и Белоруссии, по словам главы республики, глава белорусских католиков получил определенные задачи в Польше. При этом Лукашенко пообещал, что костелы в стране будут работать.
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"Ситуация, действительно, ненормальная. Очевидно, что на Костел пробуют оказать давление, а значит, происходит преследование Костела, хотя про это никто открыто не говорит",- сказал Кособуцкий в интервью официальному сайту Римско-католической церкви в Белоруссии catholic.by.
В подтверждение своих слов он напомнил, что глава РКЦ в Белоруссии не может въехать в страну, хотя "это незаконно и нарушает его права как гражданина Республики Беларусь".
Представитель католической церкви также рассказал, что 31 августа состоялось заседание консультативного межконфессионального совета, на которое представителей католической церкви не пригласили, хотя она является второй в Белоруссии по числу верующих. "После заседания с нами связались представители других конфессий и поделились, что на нем нас, белорусских католиков, буквально поливали грязью. Возможно, представителей Костела не пригласили потому, что нам всегда есть что ответить на необоснованные претензии", - добавил Кособуцкий.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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201901420
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияВ мире
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