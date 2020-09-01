https://ria.ru/20200901/katastrofa-1576564380.html

Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы

Таяние ледников ведет планету по самому негативному сценарию потепления климата, говорится в исследовании, опубликованном в пресс-релизе EurekAlert!. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:19

2020-09-01T11:19

2020-09-01T11:19

земля

климат

гренландия

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Таяние ледников ведет планету по самому негативному сценарию потепления климата, говорится в исследовании, опубликованном в пресс-релизе <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-08/uol-slr082920.php" target="_blank">EurekAlert!</a>.Ледяные щиты <a href="http://ria.ru/location_Greenland/" target="_blank" data-auto="true">Гренландии</a> и Антарктики, скорость таяния которых быстро растет, подняли уровень мирового океана на 1,8 сантиметра, начиная с 90-х годов.Согласно Межправителльственной комиссии по изменению климата, это соответствует худшему сценарию потепления температуры на планете.По данным ученых из Лидского университета в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и Датского метеорологического института, если таяние ледников продолжится в том же темпе, уровень океана поднимется еще на 17 сантиметров и усилит наводнения, которые затронут среду обитания 16 миллионов человек к концу века."Быстрое таяние ледников обгоняет климатические модели, которыми мы руководствуемся, и мы можем оказаться неподготовленными к рискам, связанным с повышением уровня моря", — отмечают исследователи.Последние наблюдения ученых показывают, что океаны сейчас поднимаются на 4 миллиметра каждый год.

https://ria.ru/20200725/1574896843.html

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земля

гренландия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, климат, гренландия