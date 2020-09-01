https://ria.ru/20200901/kashel-1576583771.html
Британским школьникам запретили кашлять
В Великобритании ввели новые правила поведения для школьников, запрещающие умышленный кашель и шутки о коронавирусе, пишет Daily Mail. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:37
2020-09-01T15:37
2020-09-01T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
школа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568826650_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_742872f4f91e38dfc0f2cc9ed3c4d1ad.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> ввели новые правила поведения для школьников, запрещающие умышленный кашель и шутки о <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусе</a>, пишет <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8679647/Pupils-sent-home-joke-COUGHING.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>.Издание привело в пример несколько учебных заведений с необычными нововведениями. Так, например, в гастингской школе отныне запрещено "умышленно и злонамеренно" кашлять или чихать, юмористически высказываться о пандемии и целенаправленно контактировать с другим человеком. В одном из лондонских же учебных заведений за "кашель в шутку" грозит отчисление.Помимо этого, ученикам придется привыкнуть к новым правилам посещения туалетов. В Дерби нашли школу, где каждому классу выделили свою уборную. Посещение "чужих" туалетных комнат здесь будет считаться серьезным проступком.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 25 миллионов случаев коронавируса. Свыше 846 тысяч пациентов скончались. В Великобритании коронавирусной инфекцией заразились около 334 тысяч человек, число жертв превысило 41 тысячу.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576503238.html
4
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568826650_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6b79ce0c054a79c2d5a45c410594e116.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, школа, в мире