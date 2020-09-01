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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200901/kashel-1576583771.html
Британским школьникам запретили кашлять
В Великобритании ввели новые правила поведения для школьников, запрещающие умышленный кашель и шутки о коронавирусе, пишет Daily Mail. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:37
2020-09-01T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
школа
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> ввели новые правила поведения для школьников, запрещающие умышленный кашель и шутки о <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусе</a>, пишет <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8679647/Pupils-sent-home-joke-COUGHING.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>.Издание привело в пример несколько учебных заведений с необычными нововведениями. Так, например, в гастингской школе отныне запрещено "умышленно и злонамеренно" кашлять или чихать, юмористически высказываться о пандемии и целенаправленно контактировать с другим человеком. В одном из лондонских же учебных заведений за "кашель в шутку" грозит отчисление.Помимо этого, ученикам придется привыкнуть к новым правилам посещения туалетов. В Дерби нашли школу, где каждому классу выделили свою уборную. Посещение "чужих" туалетных комнат здесь будет считаться серьезным проступком.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 25 миллионов случаев коронавируса. Свыше 846 тысяч пациентов скончались. В Великобритании коронавирусной инфекцией заразились около 334 тысяч человек, число жертв превысило 41 тысячу.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576503238.html
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великобритания
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, великобритания, школа, в мире

Британским школьникам запретили кашлять

15:37 01.09.2020 (обновлено: 16:38 01.09.2020)
5354
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеры профилактики в связи в коронавирусом в школах
Меры профилактики в связи в коронавирусом в школах - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Великобритании ввели новые правила поведения для школьников, запрещающие умышленный кашель и шутки о коронавирусе, пишет Daily Mail.
Издание привело в пример несколько учебных заведений с необычными нововведениями. Так, например, в гастингской школе отныне запрещено "умышленно и злонамеренно" кашлять или чихать, юмористически высказываться о пандемии и целенаправленно контактировать с другим человеком. В одном из лондонских же учебных заведений за "кашель в шутку" грозит отчисление.
Школьник - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 00:27Распространение нового коронавируса
Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
Помимо этого, ученикам придется привыкнуть к новым правилам посещения туалетов. В Дерби нашли школу, где каждому классу выделили свою уборную. Посещение "чужих" туалетных комнат здесь будет считаться серьезным проступком.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 25 миллионов случаев коронавируса. Свыше 846 тысяч пациентов скончались. В Великобритании коронавирусной инфекцией заразились около 334 тысяч человек, число жертв превысило 41 тысячу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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226310258
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияШколаВ мире
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