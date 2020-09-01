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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200901/kaluga-1576591336.html
В Калужской области открылась школа на одну тысячу мест
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша напутствовал учеников открывшейся 1 сентября в городе Балабаново школы на 1 тысячу мест, сообщило... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:57
2020-09-01T16:57
калужская область
россия
калужская область
балабаново
образование - общество
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<strong>КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Врио губернатора Калужской области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> напутствовал учеников открывшейся 1 сентября в городе <a href="http://ria.ru/location_Balabanovo/" target="_blank" data-auto="true">Балабаново</a> школы на 1 тысячу мест, сообщило правительство региона.Школа построена в рамках национального проекта "Образование" и федерального проекта "Современная школа". На строительство здания и открытых спортивных площадок, а также благоустройство территории было направлено свыше 908 миллионов рублей.Приветствуя первоклассников, Шапша отметил, что впереди у них прекрасное время, которое они будут вспоминать как самое яркое и беззаботное. "Больше всех сегодня волнуются ваши родители, переживают, как вы одолеете сегодняшний день, захочется ли вам завтра пойти в школу, но глядя в глаза преподавателей, я вижу, что они вас любят, встречают очень искренне, и все у вас получится", - сказал он.По его словам, в регионе 1 сентября более 110 тысяч ребят пошли в школы. "Это огромная армия людей, которые уже не будущее, уже настоящее Калужской области. Я вам желаю быть веселыми, быть смелыми, быть настоящими. Любите свою землю, любите свою школу и, конечно, любите своих родителей и свою страну", – отметил глава региона.В школе 51 учебный кабинет, оборудованы специализированные классы для проведения уроков технологии, информатики, музыки, физики, биологии, химии и других дисциплин, а также лингафонные кабинеты и просторный информационно-библиотечный центр, три спортивных зала и актовый зал. Для учеников начальных классов создана игровая комната. С целью обеспечения безопасности учреждение оборудовано камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также системой контроля управления доступом. В школу уже зачислено 760 детей, в том числе 130 в пять первых классов.Школу возвели белорусские строители. Присутствовавший на мероприятии министр архитектуры и строительства <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Руслан Пархамович подчеркнул, что новая школа отвечает всем современным требованиям. Обращаясь к ученикам, он отметил, что "школа – это серьезный этап в становлении каждого человека, в его развитии", и пожелал всем ребятам, которые будут учиться здесь, учебных и творческих успехов.
https://ria.ru/20200815/1575821383.html
https://ria.ru/20200722/1574738620.html
https://realty.ria.ru/20200826/pochta-rossii-1576341941.html
россия
калужская область
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россия, калужская область, балабаново, образование - общество

В Калужской области открылась школа на одну тысячу мест

16:57 01.09.2020
50
© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша напутствовал учеников открывшейся 1 сентября в городе Балабаново школы на 1 тысячу мест, сообщило правительство региона.
Школа построена в рамках национального проекта "Образование" и федерального проекта "Современная школа". На строительство здания и открытых спортивных площадок, а также благоустройство территории было направлено свыше 908 миллионов рублей.
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Приветствуя первоклассников, Шапша отметил, что впереди у них прекрасное время, которое они будут вспоминать как самое яркое и беззаботное. "Больше всех сегодня волнуются ваши родители, переживают, как вы одолеете сегодняшний день, захочется ли вам завтра пойти в школу, но глядя в глаза преподавателей, я вижу, что они вас любят, встречают очень искренне, и все у вас получится", - сказал он.
По его словам, в регионе 1 сентября более 110 тысяч ребят пошли в школы. "Это огромная армия людей, которые уже не будущее, уже настоящее Калужской области. Я вам желаю быть веселыми, быть смелыми, быть настоящими. Любите свою землю, любите свою школу и, конечно, любите своих родителей и свою страну", – отметил глава региона.
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В школе 51 учебный кабинет, оборудованы специализированные классы для проведения уроков технологии, информатики, музыки, физики, биологии, химии и других дисциплин, а также лингафонные кабинеты и просторный информационно-библиотечный центр, три спортивных зала и актовый зал. Для учеников начальных классов создана игровая комната. С целью обеспечения безопасности учреждение оборудовано камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также системой контроля управления доступом. В школу уже зачислено 760 детей, в том числе 130 в пять первых классов.
Школу возвели белорусские строители. Присутствовавший на мероприятии министр архитектуры и строительства Белоруссии Руслан Пархамович подчеркнул, что новая школа отвечает всем современным требованиям. Обращаясь к ученикам, он отметил, что "школа – это серьезный этап в становлении каждого человека, в его развитии", и пожелал всем ребятам, которые будут учиться здесь, учебных и творческих успехов.
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