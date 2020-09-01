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Дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни
Айшат Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T22:31
2020-09-01T22:38
россия
айшат кадырова
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Ajjshat_Kadyrova/" target="_blank" data-auto="true">Айшат Кадырова</a> стала первым замминистра культуры Чечни, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a>.По словам главы Чечни, Кадырова имеет опыт руководства самыми сложными проектами. Он отметил, что она возглавляла модный дом, коллекции которого ценятся во многих странах, показала всеми миру чеченские обычаи и традиции.Также глава республики добавил, что Кадырова внесла вклад в развитие филармонии Чечни. В марте этого года ее наградили медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой"."Особенно последнее время Айшат посвятила тесному изучению сферы культуры, активно взаимодействовала и контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении", - добавил Кадыров.Он отметил, что решение о назначении принято исходя из инициативы министра культуры Чечни <a href="http://ria.ru/person_khozh-baudi-daaev/" target="_blank" data-auto="true">Хож-Бауди Дааева</a>.
https://ria.ru/20200723/1574803645.html
Несравненная Айшат достойнейший кандидат на этот пост, да прольются милости Всевышнего на дом её достопочтенных родителей!
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россия
РИА Новости
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россия, айшат кадырова, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

Дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни

22:31 01.09.2020 (обновлено: 22:38 01.09.2020)
2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМодельер Айшат Кадырова на ежегодной церемонии вручения наград Fashion New Year Awards 2018 в Москве. 18 декабря 2017
Модельер Айшат Кадырова на ежегодной церемонии вручения наград Fashion New Year Awards 2018 в Москве. 18 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Айшат Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики", - написал он в своем в Telegram-канале.

По словам главы Чечни, Кадырова имеет опыт руководства самыми сложными проектами. Он отметил, что она возглавляла модный дом, коллекции которого ценятся во многих странах, показала всеми миру чеченские обычаи и традиции.
Также глава республики добавил, что Кадырова внесла вклад в развитие филармонии Чечни. В марте этого года ее наградили медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".
"Особенно последнее время Айшат посвятила тесному изучению сферы культуры, активно взаимодействовала и контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении", - добавил Кадыров.
Он отметил, что решение о назначении принято исходя из инициативы министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.
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Обсудить 4
РоссияАйшат КадыроваЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
Популярные комментарии
Несравненная Айшат достойнейший кандидат на этот пост, да прольются милости Всевышнего на дом её достопочтенных родителей!
1 сентября, 23:05
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
240107
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