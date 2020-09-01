https://ria.ru/20200901/kadyrova-1576604315.html

Дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни

Айшат Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T22:31

2020-09-01T22:31

2020-09-01T22:38

россия

айшат кадырова

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Ajjshat_Kadyrova/" target="_blank" data-auto="true">Айшат Кадырова</a> стала первым замминистра культуры Чечни, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a>.По словам главы Чечни, Кадырова имеет опыт руководства самыми сложными проектами. Он отметил, что она возглавляла модный дом, коллекции которого ценятся во многих странах, показала всеми миру чеченские обычаи и традиции.Также глава республики добавил, что Кадырова внесла вклад в развитие филармонии Чечни. В марте этого года ее наградили медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой"."Особенно последнее время Айшат посвятила тесному изучению сферы культуры, активно взаимодействовала и контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении", - добавил Кадыров.Он отметил, что решение о назначении принято исходя из инициативы министра культуры Чечни <a href="http://ria.ru/person_khozh-baudi-daaev/" target="_blank" data-auto="true">Хож-Бауди Дааева</a>.

https://ria.ru/20200723/1574803645.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Несравненная Айшат достойнейший кандидат на этот пост, да прольются милости Всевышнего на дом её достопочтенных родителей! 14

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, айшат кадырова, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество