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Выплаты, долги, кредиты, ОСАГО: что изменится с 1 сентября

С осени в стране вступают в силу новые правила и законы. Заканчивается действие антикризисных мер, прекращаются "коронавирусные" выплаты. Вводят доплаты... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T08:00

2020-09-01T08:00

2020-09-01T08:05

осаго

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости,</strong> <strong>Наталья Дембинская. </strong>С осени в стране вступают в силу новые правила и законы. Заканчивается действие антикризисных мер, прекращаются "коронавирусные" выплаты. Вводят доплаты учителям. Станет проще оформить банкротство и списать задолженность, расширяется тарифный коридор ОСАГО. О ключевых сентябрьских изменениях — в материале РИА Новости.Выплаты и пособияС 1 сентября учителям во всех регионах за классное руководство полагается пять тысяч рублей в месяц из федерального бюджета. От количества учеников и общеобразовательных программ это не зависит.Надбавку перечислят дополнительно к доплате из бюджета региона, которая не снизится.А вот "коронавирусные" меры поддержки населения, принятые в связи с пандемией, отменяют. Так, снимается надбавка к минимальному пособию по безработице, действовавшая с мая по август. Дополнительные три тысячи рублей доплачивать перестанут — минимальное пособие вновь составит полторы тысячи. Кроме того, прекращается введенная на июнь — август надбавка в три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка к пособию одного из безработных родителей или опекунов.С другой стороны, уволенные после 1 марта при любом стаже и зарплате продолжат получать максимальное пособие — 12 130 рублей (равное МРОТ, минимальному размеру оплаты труда) до 1 октября. ИП, закрывшиеся после 1 марта, могут в течение трех месяцев рассчитывать на то же самое, но также лишь до 1 октября.Семьи, которые еще не подали заявления на выплаты на детей — до трех лет и от трех до 16 лет, могут это сделать до 30 сентября включительно.Списание долгов малоимущимМалоимущим теперь будет проще и быстрее оформить банкротство и списать задолженности. В законе, подписанном президентом 31 июля, речь идет о тех, кто накопил долги на 50-500 тысяч рублей и не в состоянии их выплатить.По таким долгам следует завершить исполнительное производство, если приставы не нашли доходов или имущества, на которые можно наложить взыскание.Ранее физические лица имели право оформить банкротство только при долгах свыше полумиллиона рублей. В этих случаях решение принимает Арбитражный суд, а сама процедура обходится в 90-150 тысяч и занимает месяцы.По новым правилам, если сумма не больше 500 тысяч, процесс будет быстрым, бесплатным и простым. Не придется обращаться в суд — достаточно подать заявление в МФЦ у себя в городе.Закрытие "спящих" ИПНалоговые инспекции смогут принудительно исключать индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), если он фактически не ведет коммерческую деятельность. Раньше это делали только по решению суда.Индивидуального предпринимателя признают неактивным при двух условиях. Во-первых, если со дня окончания патента прошло 15 месяцев или ИП в течение такого же времени не подавал в налоговую никакой отчетности.Во-вторых, у предпринимателя накопились долги по налогам и сборам.В течение года исключение из реестра можно обжаловать. Но после удаления из ЕГРИП нельзя зарегистрироваться в качестве ИП в течение трех лет.Возврат страховки по кредитуБанки обязали возвращать заемщикам часть уплаченной страховой премии, если кредит погашен досрочно.Согласно федеральному закону, при полном досрочном погашении банк должен вернуть заемщику часть страховой премии за вычетом суммы, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.Для этого нужно подать заявление за семь суток, если страховку оформлял сам получатель кредита, и за десять суток, если она просто прописана в договоре с банком.Кроме того, кредит можно будет взять и без приобретения страховки. А в течение 14 календарных дней — расторгнуть договор страхования и получить уплаченную страховую премию в полном объеме, если не наступил страховой случай.При отказе от заключения договора страхования банк имеет право увеличить процентную ставку до величины, установленной на дату предоставления кредита.Расширение коридора ОСАГОС сентября диапазон базовых ставок ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц расширится на десять процентов вверх и вниз — от 2471 до 5436 рублей. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска.Поправки в закон "Об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств" вступили в силу 24 августа. Теперь компании, занятые в этом бизнесе, смогут предлагать автовладельцам индивидуальный тариф.Речь идет об учете факторов, характеризующих конкретного водителя: стаж, количество страховых случаев, серьезные нарушения ПДД, даже если они не привели к страховым случаям.Такими нарушениями считаются, например, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 километров в час. О штрафах страховщики узнают из базы Госавтоинспекции. Добросовестным водителям полис обойдется дешевле, нарушителям и лихачам — дороже. Также нельзя будет оформить ОСАГО без технического осмотра.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, экономика