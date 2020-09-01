https://ria.ru/20200901/internet-1576580018.html

Россия разработает систему спутников для широкополосного интернета

Россия разрабатывает систему низкоорбитальных спутников связи, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, сообщил во вторник председатель правительства... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:34

2020-09-01T14:34

2020-09-01T14:34

россия

космос - риа наука

михаил мишустин

технологии

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<strong>КРАСНОДАР, 1 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия </a>разрабатывает систему низкоорбитальных спутников связи, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, сообщил во вторник председатель правительства России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на встрече со студентами Кубанского государственного университета."Сейчас очень актуально в мире, и у нас активно работают над этим. Система группировки низкоорбитальных спутников для организации широкополосной связи интернет", - сказал Мишустин.Вопрос о новых технологиях поднял на встрече учащийся Иван Печерский, он в составе молодых разработчиков Кубанского университета занимается разработкой космических систем."Третий год занимаемся космическими исследованиями. С нашей командой мы занимаемся разработкой спутников, один из перспективных проектов уже прошел через испытания", - отметил Печерский.В ответ премьер подчеркнул, что это "очень серьезное и перспективное направление"."Будущее - за широкополосной связью. Поэтому было бы здорово, если вы свои знания сосредоточить в эту сторону. Планируется большая федеральная программа", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20200901/glonass-1576574444.html

https://ria.ru/20200825/roskosmos-1576294738.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, михаил мишустин, технологии