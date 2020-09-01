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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200901/ikona-1576600845.html
Патриарх коснулся судьбы исчезнувших Казанской и Смоленской икон
Точное местонахождение древних чудотворных икон Божией Матери "Одигитрия Смоленская" и "Казанская" может быть установлено, сами образа могли сохраниться от... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T19:58
2020-09-01T19:58
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
смоленск
казань
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Точное местонахождение древних чудотворных икон Божией Матери "Одигитрия Смоленская" и "Казанская" может быть установлено, сами образа могли сохраниться от уничтожения, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Казанская и Смоленская иконы считаются утраченными, списки с них очень почитаются православными верующими."Все чаще и чаще появляются свидетельства о том, что эти иконы не исчезли. Все чаще и чаще появляются сведения о том, где эти иконы могут сегодня находиться, - и Одигитрия Смоленская, и Казанская", - сказал патриарх в <a href="http://www.patriarchia.ru/db/text/5685760.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">проповеди</a> после божественной литургии в Донском монастыре.Он отметил, что если есть сведения о том, где находятся эти иконы, то "это уже залог того, что в какой-то момент времени, когда будет угодно Царице небесной, эти иконы будут установлены в местах, где и должно им совершаться поклонение". "Надеемся, так и будет", - добавил предстоятель Русской церкви.Казанская иконы Богородицы была явлена в Казани в 1579 году, а в 1904 году ее похитили из Казанского девичьего монастыря. С тех пор судьба этого образа доподлинно не известна. Икона Одигитрия-Смоленская, по преданию, была написана самим апостолом Лукой. Последние достоверные известия об этом образе относятся к 1941 году - к тому времени он находился в Успенском соборе Смоленска. Однако во время Великой Отечественной войны икона исчезла.
https://ria.ru/20200721/1574618558.html
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новости - религия и мировоззрение, смоленск, казань

Патриарх коснулся судьбы исчезнувших Казанской и Смоленской икон

19:58 01.09.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковКазанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга
Казанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Точное местонахождение древних чудотворных икон Божией Матери "Одигитрия Смоленская" и "Казанская" может быть установлено, сами образа могли сохраниться от уничтожения, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Казанская и Смоленская иконы считаются утраченными, списки с них очень почитаются православными верующими.
"Все чаще и чаще появляются свидетельства о том, что эти иконы не исчезли. Все чаще и чаще появляются сведения о том, где эти иконы могут сегодня находиться, - и Одигитрия Смоленская, и Казанская", - сказал патриарх в проповеди после божественной литургии в Донском монастыре.
Он отметил, что если есть сведения о том, где находятся эти иконы, то "это уже залог того, что в какой-то момент времени, когда будет угодно Царице небесной, эти иконы будут установлены в местах, где и должно им совершаться поклонение". "Надеемся, так и будет", - добавил предстоятель Русской церкви.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в храме святого пророка Илии в Краснодаре во время литургии и освящения иконы Божией Матери Казанская - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Их больше 50". Почему оригинал Казанской иконы до сих пор не найден
Казанская иконы Богородицы была явлена в Казани в 1579 году, а в 1904 году ее похитили из Казанского девичьего монастыря. С тех пор судьба этого образа доподлинно не известна. Икона Одигитрия-Смоленская, по преданию, была написана самим апостолом Лукой. Последние достоверные известия об этом образе относятся к 1941 году - к тому времени он находился в Успенском соборе Смоленска. Однако во время Великой Отечественной войны икона исчезла.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСмоленскКазань
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