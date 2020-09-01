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Путин оценил опасения из-за увлечения детей компьютерными играми
Опасения из-за увлечения детей компьютерными играми не беспочвенны, психологи должны проводить работу, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:21
2020-09-01T13:21
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Опасения из-за увлечения детей компьютерными играми не беспочвенны, психологи должны проводить работу, считает президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Вы сказали, что дети, молодые люди увлекаются киберспортом, а взрослые этого не признают. Но это, знаете, такое преувеличение, гипербола. Потому что не все взрослые не признают, кто-то может быть и не признает, кто-то этого побаивается, потому что боится, что ребенок подсядет на компьютерные игры, часто, к сожалению, они бывают и бесполезными. Так же как кто-то подсаживается на азартные игры и боится вообще киберзависимости. Надо признать, что эти опасения не беспочвенные, такая опасность существует", - сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока.По его словам, поэтому нужно поработать и со специалистами, с психологами, в том числе с детскими психологами, чтобы понять, что можно, что выходит за рамки, возможно, "где эта деятельность приносит пользу, и с какого момента она начинает приносить вред"
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владимир путин, общество

Путин оценил опасения из-за увлечения детей компьютерными играми

13:21 01.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасения из-за увлечения детей компьютерными играми не беспочвенны, психологи должны проводить работу, считает президент России Владимир Путин.
"Вы сказали, что дети, молодые люди увлекаются киберспортом, а взрослые этого не признают. Но это, знаете, такое преувеличение, гипербола. Потому что не все взрослые не признают, кто-то может быть и не признает, кто-то этого побаивается, потому что боится, что ребенок подсядет на компьютерные игры, часто, к сожалению, они бывают и бесполезными. Так же как кто-то подсаживается на азартные игры и боится вообще киберзависимости. Надо признать, что эти опасения не беспочвенные, такая опасность существует", - сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока.
По его словам, поэтому нужно поработать и со специалистами, с психологами, в том числе с детскими психологами, чтобы понять, что можно, что выходит за рамки, возможно, "где эта деятельность приносит пользу, и с какого момента она начинает приносить вред"
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