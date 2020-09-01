Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/guseynov-1576602379.html
ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова
Пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ) подтвердила РИА Новости, что профессор Гасан Гусейнов, назвавший в одном из своих постов на Facebook русский язык... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:59
2020-09-01T20:59
россия
гасан гусейнов
сьюзен зонтаг (розенблатт)
высшая школа экономики (вшэ)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576586837_0:0:900:507_1400x0_80_0_0_f9fd00d3272a3a24880545992bd28176.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ) подтвердила РИА Новости, что профессор <a href="http://ria.ru/person_gasan-guseynov/" target="_blank" data-auto="true">Гасан Гусейнов</a>, назвавший в одном из своих постов на Facebook русский язык "убогим", больше не работает в вузе.Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Гусейнов больше не работает в <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a>.Ранее ряд высказываний Гусейнова вызвал общественный резонанс. Осенью прошлого года филолог на своей странице в Facebook возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим. Ситуация была вынесена на заседание комиссии ВШЭ, которая рекомендовала Гусейнову извиниться за высказывание.В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с <a href="http://ria.ru/person_Sontag_Sjuzen/" target="_blank" data-auto="true">Сьюзен Зонтаг</a>, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.
https://ria.ru/20200901/ekspertiza-1576601254.html
Профессора ВШЭ часто выступают на телевидении и почти все демонстрируют либеральную ненависть к России.
22
Этого русофоба не плохо было бы вообще лишить российского гражданства! Чего он себя мучает и живёт с теми, кого презирает? В Баку у него эти мучения должны, вероятно, пройти... Так что, надо помочь профессору!
15
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576586837_79:0:786:530_1400x0_80_0_0_3dd567c278509bdabd40f7c6739bf8a7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гасан гусейнов, сьюзен зонтаг (розенблатт), высшая школа экономики (вшэ), общество

ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова

20:59 01.09.2020
3959
© Фото : Музей Б.Н. Ельцина/ Любовь КабалиноваЛекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Лекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Музей Б.Н. Ельцина/ Любовь Кабалинова
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ) подтвердила РИА Новости, что профессор Гасан Гусейнов, назвавший в одном из своих постов на Facebook русский язык "убогим", больше не работает в вузе.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Гусейнов больше не работает в ВШЭ.

"Гасан Гусейнов с 1 сентября не работает в ВШЭ", - заявили в пресс-службе.

Ранее ряд высказываний Гусейнова вызвал общественный резонанс. Осенью прошлого года филолог на своей странице в Facebook возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим. Ситуация была вынесена на заседание комиссии ВШЭ, которая рекомендовала Гусейнову извиниться за высказывание.
В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 20:16
В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова
14432115
Обсудить 5
РоссияГасан ГусейновСьюзен Зонтаг (Розенблатт)Высшая школа экономики (ВШЭ)Общество
Популярные комментарии
Профессора ВШЭ часто выступают на телевидении и почти все демонстрируют либеральную ненависть к России.
1 сентября, 21:59
afanaci Пупкин
2001001
Этого русофоба не плохо было бы вообще лишить российского гражданства! Чего он себя мучает и живёт с теми, кого презирает? В Баку у него эти мучения должны, вероятно, пройти... Так что, надо помочь профессору!
1 сентября, 21:57
Игорь Соколов
1500000
Рекомендуем
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
В Госдуме ответили на заявление Тихановской о Крыме
Лекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области 16-летнюю мать заподозрили в убийстве дочери
Высоковольтная ЛЭП
Пензенский рыбак удочкой задел ЛЭП и получил смертельный удар током
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
В Минске завершилась акция сторонников оппозиции
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Личный врач Трампа рассказал о состоянии здоровья президента
Политтехнолог Виталий Шкляров
Задержанный в Белоруссии политтехнолог сравнил СИЗО с "пыточной"
Участники студенческой акции протеста в Минске
МИД ответил на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Опубликовавшего скандальные видео депутата Рады выгнали из "Слуги народа"
Коронавирус
Бразильянка установила рекорд по длительности заражения коронавирусом
Видео с места преступления в Бугульме: кадры СК РФ
Появилось видео с места убийства предпринимателя Деданина в Бугульме
Машина скорой помощи, в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 апреля 2018
Глава МИД Нидерландов призвал власти Белоруссии к диалогу с оппозицией
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Facebook и Twitter закрыли аккаунты, якобы связанные с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
23:26В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Лента новостейМолния