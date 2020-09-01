https://ria.ru/20200901/guseynov-1576602379.html

ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова

Пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ) подтвердила РИА Новости, что профессор Гасан Гусейнов, назвавший в одном из своих постов на Facebook русский язык... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T20:59

2020-09-01T20:59

2020-09-01T20:59

россия

гасан гусейнов

сьюзен зонтаг (розенблатт)

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ) подтвердила РИА Новости, что профессор <a href="http://ria.ru/person_gasan-guseynov/" target="_blank" data-auto="true">Гасан Гусейнов</a>, назвавший в одном из своих постов на Facebook русский язык "убогим", больше не работает в вузе.Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Гусейнов больше не работает в <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a>.Ранее ряд высказываний Гусейнова вызвал общественный резонанс. Осенью прошлого года филолог на своей странице в Facebook возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим. Ситуация была вынесена на заседание комиссии ВШЭ, которая рекомендовала Гусейнову извиниться за высказывание.В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с <a href="http://ria.ru/person_Sontag_Sjuzen/" target="_blank" data-auto="true">Сьюзен Зонтаг</a>, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.

https://ria.ru/20200901/ekspertiza-1576601254.html

afanaci Пупкин Профессора ВШЭ часто выступают на телевидении и почти все демонстрируют либеральную ненависть к России. 22

Игорь Соколов Этого русофоба не плохо было бы вообще лишить российского гражданства! Чего он себя мучает и живёт с теми, кого презирает? В Баку у него эти мучения должны, вероятно, пройти... Так что, надо помочь профессору! 15

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гасан гусейнов, сьюзен зонтаг (розенблатт), высшая школа экономики (вшэ), общество