https://ria.ru/20200901/guseynov-1576586394.html
Называвший русский язык "убогим" профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов больше не работает в вузе. Об этом он сам сообщил радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:14
2020-09-01T16:14
2020-09-01T16:31
гасан гусейнов
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики <a href="https://ria.ru/person_gasan-guseynov/" target="_blank">Гасан Гусейнов</a> больше не работает в вузе. Об этом он сам сообщил радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/news/244884/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a>.По словам профессора, у него закончился контракт с высшим учебным заведением и больше он вести занятия не будет.Осенью прошлого года преподаватель <a href="https://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank">ВШЭ</a> оказался в центре скандала, когда пожаловался на отсутствие в столичных магазинах периодики на языках различных народов, живущих в России. По его словам, на прилавках есть только издания "на убогом клоачном русском языке". Позже Гусейнов объяснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как его используют юристы, политики и СМИ.
v.p.neznamov
Не говори Гасан Гусейнов на русском языке, кто бы его знал как доктора филологических наук и профессора ВШЭ - никто!
234
sergei.izotov
позиция руководства ВШЭ не менее убога в этом конфликте, чем сам преподаватель - безпринципно самоустранилось
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гасан гусейнов, высшая школа экономики (вшэ), общество