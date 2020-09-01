https://ria.ru/20200901/gripp-1576563872.html

В России началась вакцинация против гриппа

В России стартовала прививочная кампания против гриппа, вакцинация проводится во всех субъектах, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:07

2020-09-01T11:07

2020-09-01T11:13

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> В России стартовала прививочная кампания против гриппа, вакцинация проводится во всех субъектах, сообщается на сайте ведомства."В Российской Федерации стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.По состоянию на 31 августа текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 248 тысяч человек, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576375773.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп