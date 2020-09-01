https://ria.ru/20200901/gripp-1576563872.html
В России началась вакцинация против гриппа
В России стартовала прививочная кампания против гриппа, вакцинация проводится во всех субъектах, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:07
2020-09-01T11:07
2020-09-01T11:13
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> В России стартовала прививочная кампания против гриппа, вакцинация проводится во всех субъектах, сообщается на сайте ведомства."В Российской Федерации стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.По состоянию на 31 августа текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 248 тысяч человек, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576375773.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп