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В России началась вакцинация против гриппа
В России стартовала прививочная кампания против гриппа, вакцинация проводится во всех субъектах, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:07
2020-09-01T11:13
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> В России стартовала прививочная кампания против гриппа, вакцинация проводится во всех субъектах, сообщается на сайте ведомства."В Российской Федерации стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.По состоянию на 31 августа текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 248 тысяч человек, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576375773.html
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россия
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РИА Новости
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп

В России началась вакцинация против гриппа

11:07 01.09.2020 (обновлено: 11:13 01.09.2020)
149
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Медсестра в прививочном кабинете
 Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России стартовала прививочная кампания против гриппа, вакцинация проводится во всех субъектах, сообщается на сайте ведомства.
"В Российской Федерации стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По состоянию на 31 августа текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 248 тысяч человек, уточняется в сообщении.
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РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Грипп
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