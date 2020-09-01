https://ria.ru/20200901/gripp-1576558419.html
Более 35 тысяч жителей Алтайского края прошли вакцинацию от гриппа
Вакцинацию против сезонного гриппа в Алтайском крае за десять дней с начала прививочной кампании прошли уже более 35 тысяч жителей, сообщает во вторник... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T09:09
2020-09-01T09:09
2020-09-01T09:09
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<strong>БАРНАУЛ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Вакцинацию против сезонного гриппа в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> за десять дней с начала прививочной кампании прошли уже более 35 тысяч жителей, сообщает во вторник правительство региона.В рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году запланировано привить 1 222 050 человек.В краевом минздраве уточнили, что после введения в организм человека инактивированного вируса (или его частей) начинается выработка антител разного типа, что позволяет создать многоуровневую систему защиты от гриппа. А поскольку его вирусы по своей структуре похожи на вирусы ОРВИ, то вырабатываемые после вакцинации антитела помогают организму бороться еще и с острыми респираторными вирусными заболеваниями. Достаточная иммунная реактивность организма сохраняется около полугода."Поскольку организм человека на протяжении месяца после вакцинации вырабатывает необходимые защитные антитела и подготавливается к наступлению периода повышения заболеваемости, оптимальным временем для прививки является конец августа - начало сентября", - приводятся в сообщении слова главного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой.Вакцинацию против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок проводят детям с шестимесячного возраста, учащимся 1-11 классов, студентам профессиональных образовательных организаций и вузов, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, людям старше 60 лет, беременным женщинам. В список вошли также подлежащие призыву на военную службу, жители Алтайского края с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Вакцинацию проводят бесплатно в медучреждениях региона.
https://ria.ru/20200827/altay-1576378503.html
https://ria.ru/20200824/medpomosch-1576237006.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, алтайский край, общество
БАРНАУЛ, 1 сен – РИА Новости.
Вакцинацию против сезонного гриппа в Алтайском крае
за десять дней с начала прививочной кампании прошли уже более 35 тысяч жителей, сообщает во вторник правительство региона.
В рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году запланировано привить 1 222 050 человек.
"За десять дней вакцинацию российским препаратом "Совигрипп" прошли 35 109 жителей Алтайского края", - говорится в сообщении. Прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа в Алтайском крае началась 21 августа и продлится до 30 октября.
В краевом минздраве уточнили, что после введения в организм человека инактивированного вируса (или его частей) начинается выработка антител разного типа, что позволяет создать многоуровневую систему защиты от гриппа. А поскольку его вирусы по своей структуре похожи на вирусы ОРВИ, то вырабатываемые после вакцинации антитела помогают организму бороться еще и с острыми респираторными вирусными заболеваниями. Достаточная иммунная реактивность организма сохраняется около полугода.
"Поскольку организм человека на протяжении месяца после вакцинации вырабатывает необходимые защитные антитела и подготавливается к наступлению периода повышения заболеваемости, оптимальным временем для прививки является конец августа - начало сентября", - приводятся в сообщении слова главного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой.
Вакцинацию против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок проводят детям с шестимесячного возраста, учащимся 1-11 классов, студентам профессиональных образовательных организаций и вузов, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, людям старше 60 лет, беременным женщинам. В список вошли также подлежащие призыву на военную службу, жители Алтайского края с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Вакцинацию проводят бесплатно в медучреждениях региона.