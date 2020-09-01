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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/granitsy-1576580157.html
Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран
Белоруссия примет экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, заявил президент республики Александр Лукашкенко. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:36
2020-09-01T15:27
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Белоруссия примет экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, заявил президент республики Александр Лукашкенко.В частности, он допустил закрытие границы под Брестом и Гродно, после чего грузы из Германии не смогут "так легко" попасть на Восток. По его словам, "матерые" страны не задираются на Белоруссию, но дают команду более слабым.Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.После этого Лукашенко пообещал показать странам Балтии, "что такое санкции" и пригрозил закрытием воздушных границ."Ущерб будет небольшим"Польский экономист Славомир Майман посчитал такие угрозы не страшными."Начнем с того, что мы почти не летаем из-за пандемии коронавируса. 70% рейсов польских авиалиний отменены. В Китай мы не летаем, в Индию пока что тоже. Я думаю, что ущерб не будет такой уж большой оттого, что он закроет коридоры", - сказал он РИА Новости.Он отметил, что некоторые европейские страны, авиакомпании которых летают в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и другие страны, не пользуются белорусским воздушным пространством. "Всегда можно договориться с другими странами. Например, финны летают больше нас – в Японию, в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южную Корею</a>, в восемь городов Китая, но они вообще не пользуются белорусским коридором и как-то справляются", - пояснил собеседник агентства."Радикальных мер не будет"При этом он отметил, что польский бизнес достаточно положительно отзывается о работе с белорусскими партнерами. "Пока, что касается деловых отношений с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, намного легче, намного выгоднее, чем, скажем, с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>. Польские предприниматели, которые то ли стоят, то ли экспортируют, то ли покупают что-то из Белоруссии, достаточно положительного мнения насчет условий бизнеса. И это касается во-первых белорусских государственных предприятий", - сказал он.Эксперт не думает, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> введет какие-либо радикальные экономические меры. "Если он (Лукашенко – ред.) серьезно введет эти санкции, то некоторые польские предприятия могут пострадать", - заявил специалист.
https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html
https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html
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александр лукашенко

Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

14:36 01.09.2020 (обновлено: 15:27 01.09.2020)
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© REUTERS / BelTA/Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© REUTERS / BelTA/Andrei Stasevich
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Белоруссия примет экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, заявил президент республики Александр Лукашкенко.
В частности, он допустил закрытие границы под Брестом и Гродно, после чего грузы из Германии не смогут "так легко" попасть на Восток. По его словам, "матерые" страны не задираются на Белоруссию, но дают команду более слабым.
"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.
После этого Лукашенко пообещал показать странам Балтии, "что такое санкции" и пригрозил закрытием воздушных границ.
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"Ущерб будет небольшим"

Польский экономист Славомир Майман посчитал такие угрозы не страшными.
"Начнем с того, что мы почти не летаем из-за пандемии коронавируса. 70% рейсов польских авиалиний отменены. В Китай мы не летаем, в Индию пока что тоже. Я думаю, что ущерб не будет такой уж большой оттого, что он закроет коридоры", - сказал он РИА Новости.
Он отметил, что некоторые европейские страны, авиакомпании которых летают в Японию, Китай и другие страны, не пользуются белорусским воздушным пространством.
"Всегда можно договориться с другими странами. Например, финны летают больше нас – в Японию, в Южную Корею, в восемь городов Китая, но они вообще не пользуются белорусским коридором и как-то справляются", - пояснил собеседник агентства.
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"Радикальных мер не будет"

При этом он отметил, что польский бизнес достаточно положительно отзывается о работе с белорусскими партнерами.
"Пока, что касается деловых отношений с Белоруссией, намного легче, намного выгоднее, чем, скажем, с Украиной. Польские предприниматели, которые то ли стоят, то ли экспортируют, то ли покупают что-то из Белоруссии, достаточно положительного мнения насчет условий бизнеса. И это касается во-первых белорусских государственных предприятий", - сказал он.
Эксперт не думает, что Минск введет какие-либо радикальные экономические меры.
"Если он (Лукашенко – ред.) серьезно введет эти санкции, то некоторые польские предприятия могут пострадать", - заявил специалист.
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