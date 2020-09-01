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Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
Министерство обороны России опровергает заявление НАТО о нарушении границы Дании российским истребителем Су-27. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T00:49
2020-09-01T03:45
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
су-27
дания
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Министерство обороны России</a> опровергает заявление <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> о нарушении границы <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> российским истребителем <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a>.Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a> в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
https://ria.ru/20200805/1575397821.html
А разве был запрос от НАТЫ? И зачем им «данные радаров», когда имеются свои средства объективного контроля, в том числе и спутниковые? «Пустоплеты», похоже, ваша НАТА. Это первое. Второе: мы готовы были показать «данные радаров» по сбитому украиной МН-17 в небе над Донбассом, однако вашу НАТУ это почему-то не заинтересовало...
45
И да, что за бред про данные РФ? Ты про данные показатели НАТО потребуй, ты же не гр. рабской страны !!!! ))))
17
14
россия
дания
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-27, дания, в мире

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

00:49 01.09.2020 (обновлено: 03:45 01.09.2020)
13649
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-27
Самолет Су-27
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет Су-27. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министерство обороны России опровергает заявление НАТО о нарушении границы Дании российским истребителем Су-27.
"В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27. 28 августа 2020 г. истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота поднимался для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Многоцелевой истребитель Су-27
5 августа, 13:21
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2041111711
Обсудить 14
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияСу-27ДанияВ мире
Популярные комментарии
А разве был запрос от НАТЫ? И зачем им «данные радаров», когда имеются свои средства объективного контроля, в том числе и спутниковые? «Пустоплеты», похоже, ваша НАТА. Это первое. Второе: мы готовы были показать «данные радаров» по сбитому украиной МН-17 в небе над Донбассом, однако вашу НАТУ это почему-то не заинтересовало...
1 сентября, 02:40
ГБГ Б
4110102
И да, что за бред про данные РФ? Ты про данные показатели НАТО потребуй, ты же не гр. рабской страны !!!! ))))
1 сентября, 03:00
Владимир Нашествие
1211102
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