https://ria.ru/20200901/granitsa-1576554368.html

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Министерство обороны России опровергает заявление НАТО о нарушении границы Дании российским истребителем Су-27. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T00:49

2020-09-01T00:49

2020-09-01T03:45

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

су-27

дания

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Министерство обороны России</a> опровергает заявление <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> о нарушении границы <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> российским истребителем <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a>.Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a> в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.

https://ria.ru/20200805/1575397821.html

Г Б А разве был запрос от НАТЫ? И зачем им «данные радаров», когда имеются свои средства объективного контроля, в том числе и спутниковые? «Пустоплеты», похоже, ваша НАТА. Это первое. Второе: мы готовы были показать «данные радаров» по сбитому украиной МН-17 в небе над Донбассом, однако вашу НАТУ это почему-то не заинтересовало... 45

Владимир Нашествие И да, что за бред про данные РФ? Ты про данные показатели НАТО потребуй, ты же не гр. рабской страны !!!! )))) 17

14

россия

дания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-27, дания, в мире