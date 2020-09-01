https://ria.ru/20200901/glonass-1576574444.html

Николай Тестоедов: переведем спутники ГЛОНАСС на российские компоненты

Компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" является ведущим предприятием России по созданию космических аппаратов связи, телевещания,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:30

2020-09-01T14:30

2020-09-01T17:29

хочу стать космонавтом

николай тестоедов

глонасс (система навигации)

интервью

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<em>Компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" является ведущим предприятием России по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. На сегодняшний день это одна из немногих фирм в России, которая продолжает выпускать спутники для зарубежных заказчиков.</em><em>О переходе системы <a href="https://ria.ru/product_" target="_blank">ГЛОНАСС</a> на спутники с импортозамещенной аппаратурой, уточнении формы Земли, ситуации с хранящимся в Сибири украинским спутником, за который платит Канада, а также о сотрудничестве с Казахстаном, Анголой и Китаем в интервью корреспондентам РИА Новости Дмитрию Струговцу и Андрею Красильникову рассказал генеральный директор компании <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Testoedov" target="_blank">Николай Тестоедов</a>.</em><strong>— Какие запуски спутников ГЛОНАСС планируются в ближайшее время?</strong>— Сейчас группировка российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС насчитывает 27 аппаратов, 24 из них работают по назначению, по одному аппарату находится в резерве, на этапе летных испытаний и на исследовании. На Земле на хранении находится последний "Глонасс-М", в изготовлении девять аппаратов нового поколения "Глонасс-К", два спутника "Глонасс-К2", идет работа по спутникам в импортозамещенном исполнении "Глонасс-К2".Ближайший запуск у нас планируется на 16 октября 2020 года. Полетит аппарат нового поколения "Глонасс-К". Аппарат изготовлен, готовится его отправка на космодром. В следующем году запуски будут проводиться по оперативной необходимости, но обязательно будут запущены два "Глонасс-К", второй из которых имеет большее количество навигационных сигналов, то есть это эволюционное развитие спутника. Планируется запуск "Глонасс-К2", и практически уверен, что состоится запуск последнего "Глонасс-М", потому что ресурс его наземного хранения к тому сроку завершится. Таким образом, ориентировочно в следующем году нам предстоит запустить четыре аппарата. Этого достаточно для поддержания орбитальной группировки.<strong>— Когда начнутся запуски импортозамещенных спутников "Глонасс-К2"?</strong>— Надеемся, что с 2026 года за счет усилий Минпромторга по созданию отечественной электронно-компонентной базы мы сможем комплектовать спутники на 100 процентов отечественными комплектующими. Этими аппаратами мы будем пополнять орбитальную группировку до 2030 года и далее.<strong>— В 2017 году был анонсирован запуск двух спутников системы ГЛОНАСС на ракете "Ангара". Когда он может состояться?</strong>— В принципе, такие запуски на "Ангаре" по два аппарата могут состояться в течение ближайшей пятилетки, но жизнь покажет, будет ли в этом необходимость. Напомню, что последние пять лет мы держали в планах запуск трех спутников на "Протоне", но необходимости в таком запуске так и не возникло.<strong>— В 2021 году должна начать действовать новая десятилетняя программа развития ГЛОНАСС. Какие новинки предусмотрены программой?</strong>— В программу заложено создание высокоэллиптических аппаратов "Глонасс-ВКК" (ВКК – высокоэллиптический космический комплекс). Эта задача будет выполнена. Есть идея создания малых навигационных аппаратов, но она не внесена в программу. Возможно, если идея получит более глубокое обоснование и сформируется как потребность со стороны заказчиков системы, необходимые изменения будут внесены в космическую программу России.<strong>— Уже несколько лет ведется процедура принятия системы ГЛОНАСС в эксплуатацию. Когда эта задача будет решена? Ведь без этого шага никто не может юридически гарантировать точность данных системы, что необходимо, например, для кадастровых работ, разбора ДТП.</strong>— Сейчас наши заказчики оформляют документы для принятия системы в эксплуатацию посредством выпуска постановления правительства. Все технические сложности, которые ранее затягивали процесс, решены.<strong>— Повысить точность ГЛОНАСС должна система "Гео-ИК", которая уточняет форму земного шара. Как идет этот процесс и какие перспективы у системы?</strong>— В прошлом году мы завершили формирование космического сегмента системы "Гео-ИК-2" из двух аппаратов. Набор статистики будет продолжаться несколько лет, затем такой же период займет обработка данных для формирования уточненных геодезических данных по форме Земли. Выполнение этой задачи будет учитываться в системе ГЛОНАСС, поскольку параметры вращения планеты и формы Земли являются необходимыми составными частями системы.Ученые РАН с большой надеждой смотрят на следующий этап. Помимо уточнения формы Земли, они предлагают создать космическую систему для изучения гравитационного поля планеты и его изменений. Это позволит за счет неравномерностей гравитации выявлять некие неоднородности в земной коре, которые могут быть идентифицированы как залежи полезных ископаемых. Но сразу предупрежу, это дорогая система и она в действующую космическую программу не внесена.<strong>— Еще одна система, созданная из спутников производства вашего предприятия, – "Луч". Помимо обеспечения широкополосным интернетом российского сегмента Международной космической станции, у системы ретрансляции "Луч" есть и другие задачи – передача на Землю данных с других спутников российской орбитальной группировки, когда те находятся за пределами видимости с территории России. Каковы перспективы развития группировки "Луч"?</strong>— В настоящее время орбитальная группировка системы состоит из трех спутников – "Луч-5А", Луч-5Б" и "Луч-5В". Это аппараты с десятилетним гарантийным сроком. Первый из них был запущен в 2011 году, соответственно, пора подумать о замене. Однако космические аппараты ретрансляции следующего поколения "Луч-5М" начнут запускаться с 2025 года. В этой связи в 2020 году законтрактовано создание четвертого аппарата "Луч-5", который получит приставку "ВМ". Это вариант спутника "Луч-5В" с рядом изменений импортной компонентной базы на отечественные аналоги. Производственный цикл мы планируем уложить в три года. Если все пойдет нормально и действующие спутники проработают положенное время, то после этого аппарата мы приступим к запускам модернизированных "Лучей". Если какой-то из действующих спутников выйдет из строя, возможно, будет заказан еще один аппарат нынешнего поколения. Пока запуск единственного "Луча-5ВМ" контрактом предусмотрен в 2024 году на ракете-носителе "Ангара". Но, возможно, это будет "Протон". Аппарат будет адаптирован к запуску на любом из этих носителей.<strong>— Помимо этого, вы выпускаете спутники для единственной российской низкоорбитальной спутниковой системы связи "Гонец". В этом году ожидаются первые пуски спутников на ракете "Союз". Расскажите о перспективах системы.</strong>— В этом году состоится запуск двух блоков по три аппарата "Гонец-М". Большой перерыв между пусками произошел по той причине, что была прекращена эксплуатация ракеты "Рокот" и требовалось время на адаптацию спутников к ракете "Союз". Сама адаптация заняла год, еще потребовалось время на внесение изменений в космическую программу. Предстоящими запусками будет создана представительная орбитальная группировка, с которой не стыдно выходить на зарубежные коммерческие рынки. В настоящее время наши коллеги из НИИ точных приборов дорабатывают составные части космической системы – космический аппарат и аппаратуру пользователя для международного коммерческого применения. После этого аппаратура системы станет открыта для глобального применения и начнется коммерция "Гонца" за пределами России.Помимо этого, ведется проектирование системы "Гонец-М1". В новой группировке будет 24-36 спутников. Учитывая, что для работы на территории России достаточно 12 аппаратов, понятно, что новая система будет ориентирована на международный рынок. Работаем над эскизным проектом спутника для этой системы. Считаем, что получится хороший аппарат.<strong>— Центр Хруничева недавно объявил о создании модернизированной ракеты "Рокот". Не планируется ли вернуть пуски "Гонцов" с "Союза" на эту ракету?</strong>— Если заказчик примет такое решение, то вернемся. Если характеристики "Рокота-М" и прежнего "Рокота" будут одинаковыми, а наши аппараты будут той же размерности, то адаптация ракеты и космического аппарата, а также доработки технического комплекса на космодроме будут минимальны.<strong>— Много лет на ответственном хранении на вашем предприятии находится украинский спутник "Лыбидь". Какова ситуация с ним?</strong>— За шесть лет ничего не изменилось. Мы его изготовили, с нами рассчитались за работу, спутник находится на ответственном хранении, с ним проводятся все необходимые процедуры, и канадская компания MDA продолжает оплачивать его хранение.<strong>— А если он все-таки будет запущен, то какой у него будет гарантийный срок? Ведь он долгое время провел на Земле…</strong>— Если его запустить сейчас в ту же точку стояния, в которой он должен был быть, он может проработать на орбите еще не менее 10 лет из заложенных 15. Это стандартная ситуация сокращения длительности летной эксплуатации при превышении сроков хранения на Земле.<strong>— Планируете ли участвовать в конкурсе на изготовление казахстанского спутника "КазСат-2R"?</strong>— Да. Они уже дважды объявляли конкурс, мы дважды подавали предложения и дважды никто из претендентов не выполнил финансовые требования, которые устанавливал заказчик. Ждем дальнейшего развития событий.<strong>— Как обстоят дела с изготовлением ангольского спутника Angosat-2 после его передачи из РКК "Энергия"?</strong>— Подтверждаю, что работа над спутником нам передана и по-прежнему подтверждаем установленный срок запуска аппарата в марте 2022 года на ракете "Протон". В октябре этого года отправляем конструкцию модуля полезной нагрузки в Европу на оснащение аппаратурой.<strong>— Когда летят ближайшие спутники связи серии "Экспресс"?</strong>— Мы планировали изготовить и запустить "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" в этом году. Для нас все уверенно получалось. Ситуация была фантастической, потому что мы подписались, что первый спутник сделаем за 24 месяца, а второй – за 25 месяцев. И чтобы это выполнить, мы за год до подписания контракта профинансировали три критических позиции – две зарубежные и одну российскую. И мы бы успели, если бы не коронавирус. На Турин, где находится итальянское подразделение компании Thales Alenia Space, пришелся один из самых тяжелых ударов пандемии. Они на 1,5 месяца задержали нам поставку полезной нагрузки для "Экспресса-АМУ7" и уже примерно на пять месяцев задерживают ее для "Экспресса-АМУ3".Все остальное у нас готово или в работе, поэтому в лучшем случае запуск спутников во втором квартале следующего года при условии поставки полезной нагрузки в ноябре. Укоров нам со стороны заказчика – предприятия "Космическая связь", надо отдать им должное, не предъявляют. И к итальянским коллегам у нас тоже нет претензий. Это все-таки форс-мажор.<strong>— А работаете ли вы с Китаем?</strong>— Максимум нашего сотрудничества с Китаем – использование китайской электроннокомпонентной базы в приборах наших поставщиков. Понятно, что мы внимательно смотрим за комплектующими и контролируем каждый прибор, потому что хотим быть уверены, что при наличии китайской электроннокомпонентной базы в бортовой аппаратуре не было никаких неожиданностей.

https://ria.ru/20200702/1573770845.html

https://ria.ru/20200731/1575204143.html

https://ria.ru/20200805/1575414954.html

https://ria.ru/20200317/1568706990.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай тестоедов, глонасс (система навигации), интервью