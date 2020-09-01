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https://ria.ru/20200901/germaniya-1576570683.html
Путин: кто-то забывает, что именно Германия напала на СССР в 1941 году
Россия никому не позволит забыть, что именно Германия напала на Советский Союз в 1941 году, а не наоборот и что советские войска брали штурмом Берлин, заявил... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:44
2020-09-01T20:51
владимир путин
германия
ссср
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Россия никому не позволит забыть, что именно <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> напала на Советский Союз в 1941 году, а не наоборот и что советские войска брали штурмом <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе всероссийского открытого урока.В этом году всероссийский открытый урок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить — значит знать". Президент России во вторник принял участие в этом мероприятии по видеосвязи."Кто-то забывает, что именно фашистская Германия напала на Советский Союз ранним утром 22 июня 1941 года, а не наоборот; кто-то забывает, что свыше 80 процентов техники и живой силы противника Красная Армия перемолола именно на Восточном фронте; кто-то забывает, кто брал штурмом Берлин. Это были советские войска. А мы этого с вами не должны забыть никогда и не забудем никогда. И не позволим никому это забыть", — заявил Путин.Он отметил, что в современном мире имеют место попытки переписать историю Второй мировой войны."И связано это не с историей, а с сегодняшним днем — с тем, чтобы создать условия для изменения тех правил жизни, которые возникли после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, создать предпосылки для этих изменений. Вот для чего предпринимаются попытки переписать эту историю", — убежден президент.
https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html
Боюсь, любители переписать истории сидят далеко не только за бугром. Да и пишут они далеко не только статьи в своих блогах. В последнее время полюбили сценарии для отечественных военных фильмов писать. А вы их в кинотеатры пускаете. И даже через мин. культ. финансируете.
70
Боюсь, господин Путин, через чур часто стал упрекать общественность в слабой памяти. Хотелось бы, что факты помощи правительства ФРГ ,блокадникам Ленинграда были бы освещены подробнее. Или выделение средств на востановоение Трептов-Парка в Берлине. В мире много событий о которых российские СМИ молчат. Хотелось бы, чтобы информация была не однобокой. Люди , которые в теме ,знают и помнят о той войне. Если не всё, но большую часть. Сколько существует человечество, столько и происходят войны. Но вот результаты воин разные. Одни вечные противники объединяются ЕС. Другие стоят стены.
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германия
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владимир путин, германия, ссср, в мире

Путин: кто-то забывает, что именно Германия напала на СССР в 1941 году

12:44 01.09.2020 (обновлено: 20:51 01.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать" в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Помнить — значит знать в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать" в режиме видеоконференции
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия никому не позволит забыть, что именно Германия напала на Советский Союз в 1941 году, а не наоборот и что советские войска брали штурмом Берлин, заявил президент России Владимир Путин в ходе всероссийского открытого урока.
В этом году всероссийский открытый урок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить — значит знать". Президент России во вторник принял участие в этом мероприятии по видеосвязи.
"Кто-то забывает, что именно фашистская Германия напала на Советский Союз ранним утром 22 июня 1941 года, а не наоборот; кто-то забывает, что свыше 80 процентов техники и живой силы противника Красная Армия перемолола именно на Восточном фронте; кто-то забывает, кто брал штурмом Берлин. Это были советские войска. А мы этого с вами не должны забыть никогда и не забудем никогда. И не позволим никому это забыть", — заявил Путин.
Он отметил, что в современном мире имеют место попытки переписать историю Второй мировой войны.
"И связано это не с историей, а с сегодняшним днем — с тем, чтобы создать условия для изменения тех правил жизни, которые возникли после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, создать предпосылки для этих изменений. Вот для чего предпринимаются попытки переписать эту историю", — убежден президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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48717951369
Обсудить 13
Владимир ПутинГерманияСССРВ мире
Популярные комментарии
Боюсь, любители переписать истории сидят далеко не только за бугром. Да и пишут они далеко не только статьи в своих блогах. В последнее время полюбили сценарии для отечественных военных фильмов писать. А вы их в кинотеатры пускаете. И даже через мин. культ. финансируете.
1 сентября, 13:38
ЕВЕгор Воронин
5000003
Боюсь, господин Путин, через чур часто стал упрекать общественность в слабой памяти. Хотелось бы, что факты помощи правительства ФРГ ,блокадникам Ленинграда были бы освещены подробнее. Или выделение средств на востановоение Трептов-Парка в Берлине. В мире много событий о которых российские СМИ молчат. Хотелось бы, чтобы информация была не однобокой. Люди , которые в теме ,знают и помнят о той войне. Если не всё, но большую часть. Сколько существует человечество, столько и происходят войны. Но вот результаты воин разные. Одни вечные противники объединяются ЕС. Другие стоят стены.
1 сентября, 14:29
Igor Dadaew
4010036
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