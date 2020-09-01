https://ria.ru/20200901/galich-1576564578.html
Ида Галич рассказала, как на нее напала девушка известного блогера
Блогерша и телеведущая Ида Галич в шоу "Блеф" на YouTube рассказала о том, как на нее напала девушка блогера Гусейна Гасанова. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:22
2020-09-01T11:22
2020-09-01T11:22
гусейн гасанов
ида галич
россия
шоу-бизнес
youtube
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Блогерша и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_ida-galich/" target="_blank">Ида Галич</a> в шоу "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCyU8l4dpual61adzPzBECAw" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блеф</a>" на YouTube рассказала о том, как на нее напала девушка блогера <a href="https://ria.ru/person_guseyn-gasanov/" target="_blank">Гусейна Гасанова</a>.По ее словам, он пришел в караоке в компании с пьяной девушкой, и которая "плохо себя вела и на всех кидалась". В какой-то момент девушка начала приставать и к блогерше. Она попросила Гасанова успокоить ее, на что он ответил, что это не его девушка.Галич подчеркнула, что несколько пыталась отделаться от девушки, но ничего не получалось. Выйдя на улицу, как пояснила Галич, девушка еще раз напала на ее.После этого она позвонила своему знакомому полицейскому, который посоветовал ей написать заявление на девушку. Блогерша также пожаловалась Гасанову на его спутницу, на что он отметил, что она всего лишь "пьяненькая".
https://radiosputnik.ria.ru/20200719/1574561842.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гусейн гасанов, ида галич, россия, шоу-бизнес, youtube, происшествия
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.
Блогерша и телеведущая Ида Галич
в шоу "Блеф
" на YouTube рассказала о том, как на нее напала девушка блогера Гусейна Гасанова
.
По ее словам, он пришел в караоке в компании с пьяной девушкой, и которая "плохо себя вела и на всех кидалась". В какой-то момент девушка начала приставать и к блогерше. Она попросила Гасанова успокоить ее, на что он ответил, что это не его девушка.
Галич подчеркнула, что несколько пыталась отделаться от девушки, но ничего не получалось. Выйдя на улицу, как пояснила Галич, девушка еще раз напала на ее.
"Я уже ее стукнула. Пришлось приструнить деваху, потому что вела она себя дико ужасно", — пояснила блогерша.
После этого она позвонила своему знакомому полицейскому, который посоветовал ей написать заявление на девушку. Блогерша также пожаловалась Гасанову на его спутницу, на что он отметил, что она всего лишь "пьяненькая".