https://ria.ru/20200901/galich-1576564578.html

Ида Галич рассказала, как на нее напала девушка известного блогера

Блогерша и телеведущая Ида Галич в шоу "Блеф" на YouTube рассказала о том, как на нее напала девушка блогера Гусейна Гасанова. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:22

2020-09-01T11:22

2020-09-01T11:22

гусейн гасанов

ида галич

россия

шоу-бизнес

youtube

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Блогерша и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_ida-galich/" target="_blank">Ида Галич</a> в шоу "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCyU8l4dpual61adzPzBECAw" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блеф</a>" на YouTube рассказала о том, как на нее напала девушка блогера <a href="https://ria.ru/person_guseyn-gasanov/" target="_blank">Гусейна Гасанова</a>.По ее словам, он пришел в караоке в компании с пьяной девушкой, и которая "плохо себя вела и на всех кидалась". В какой-то момент девушка начала приставать и к блогерше. Она попросила Гасанова успокоить ее, на что он ответил, что это не его девушка.Галич подчеркнула, что несколько пыталась отделаться от девушки, но ничего не получалось. Выйдя на улицу, как пояснила Галич, девушка еще раз напала на ее.После этого она позвонила своему знакомому полицейскому, который посоветовал ей написать заявление на девушку. Блогерша также пожаловалась Гасанову на его спутницу, на что он отметил, что она всего лишь "пьяненькая".

https://radiosputnik.ria.ru/20200719/1574561842.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гусейн гасанов, ида галич, россия, шоу-бизнес, youtube, происшествия