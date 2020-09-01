Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/furgal-1576579370.html
СК попросил продлить арест Фургала до декабря
Следствие просит до декабря оставить под стражей бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств, сообщила РИА РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:24
2020-09-01T14:40
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160519_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a7de1aecd2e1770ef6be91a2441783c2.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Следствие просит до декабря оставить под стражей бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, обвиняемого в причастности к организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Ирина Морозова."В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении меры пресечения в отношении Фургала. Следователь просит продлить срок содержания Фургала под стражей до 9 декабря", - сказала она.Пресс-секретарь уточнила, что суд рассмотрит ходатайство 3 сентября.Фургала задержали 9 июля сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
https://ria.ru/20200827/furgal-1576377864.html
Эти действия СК это плевок в лицо всей пятой коллонне Америки на Дальнем Востоке. Безобразие! Пятая колонна тоже люди, хоть и предатели!
44
что дальше выбивать показание будут ? нет честного суда в россии
16
7
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160519_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_06f3bdcea14f8c83e9d64956423d6aa3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия

СК попросил продлить арест Фургала до декабря

14:24 01.09.2020 (обновлено: 14:40 01.09.2020)
13775
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Следствие просит до декабря оставить под стражей бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении меры пресечения в отношении Фургала. Следователь просит продлить срок содержания Фургала под стражей до 9 декабря", - сказала она.
Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 13:43
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
Пресс-секретарь уточнила, что суд рассмотрит ходатайство 3 сентября.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
50121539
Обсудить 7
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Эти действия СК это плевок в лицо всей пятой коллонне Америки на Дальнем Востоке. Безобразие! Пятая колонна тоже люди, хоть и предатели!
1 сентября, 14:30
СССергей Смирнов
131210117
что дальше выбивать показание будут ? нет честного суда в россии
1 сентября, 18:21
Людмила Гаврилова
810106
Рекомендуем
Евгений Деданин
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
Актер Жерар Депардье
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Евгений Деданин
В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
Ситуация на границе Белоруссии и РФ. Март 2020 года
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал пожаловался, что в "Лефортово" на него давят
Президент России Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Помнить — значит знать в режиме видеоконференции
Путин: кто-то забывает, что именно Германия напала на СССР в 1941 году
Автомобиль Следственного комитета РФ
Россиянин зарезал жену в детском саду
Симферопольское водохранилище
В Крыму объяснили, почему в августе пересохли крупные реки
Матрена Ивановна Талеева
Полвека в школе: Матрена Ивановна из "щучьего рода" учит ненецкому в НАО
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории
Оппозиция Черногории высказалась по вопросу членства страны в НАТО
Лось
Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова
Врач изучает рентгеновский снимок пациента
Ежегодно проходивший флюорографию житель Копейска умер от рака легких
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
23:26В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Лента новостейМолния