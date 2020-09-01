https://ria.ru/20200901/furgal-1576579370.html
СК попросил продлить арест Фургала до декабря
Следствие просит до декабря оставить под стражей бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств, сообщила РИА РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:24
2020-09-01T14:24
2020-09-01T14:40
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Следствие просит до декабря оставить под стражей бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, обвиняемого в причастности к организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Ирина Морозова."В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении меры пресечения в отношении Фургала. Следователь просит продлить срок содержания Фургала под стражей до 9 декабря", - сказала она.Пресс-секретарь уточнила, что суд рассмотрит ходатайство 3 сентября.Фургала задержали 9 июля сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
https://ria.ru/20200827/furgal-1576377864.html
Сергей Смирнов
Эти действия СК это плевок в лицо всей пятой коллонне Америки на Дальнем Востоке. Безобразие! Пятая колонна тоже люди, хоть и предатели!
44
Людмила Гаврилова
что дальше выбивать показание будут ? нет честного суда в россии
16
7
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия