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Школьные экзамены и проверочные работы в новом учебном году
Распространение коронавирусной инфекции отразилось на учебных планах российских школ. Проверочные работы, которые обычно проводили весной, перенесли на осень. В РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:57
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сн_образование
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Распространение коронавирусной инфекции отразилось на учебных планах российских школ. Проверочные работы, которые обычно проводили весной, перенесли на осень. В этот раз их результаты будут использованы только для корректировки образовательных программ и не отразятся на итоговой аттестации. Подробнее о том, какие еще испытания ждут школьников в новом учебном году, — в инфографике Ria.ru.
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социальный навигатор, сн_образование, инфографика, государственная итоговая аттестация (гиа), основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), экзамены, школа, образование - общество, инфографика

Школьные экзамены и проверочные работы в новом учебном году

10:57 01.09.2020 (обновлено: 11:32 01.09.2020)
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Распространение коронавирусной инфекции отразилось на учебных планах российских школ. Проверочные работы, которые обычно проводили весной, перенесли на осень. В этот раз их результаты будут использованы только для корректировки образовательных программ и не отразятся на итоговой аттестации. Подробнее о том, какие еще испытания ждут школьников в новом учебном году, — в инфографике Ria.ru.
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