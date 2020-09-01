https://ria.ru/20200901/ekzamen-1576561500.html
Школьные экзамены и проверочные работы в новом учебном году
Распространение коронавирусной инфекции отразилось на учебных планах российских школ. Проверочные работы, которые обычно проводили весной, перенесли на осень. В РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:57
2020-09-01T10:57
2020-09-01T11:32
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Распространение коронавирусной инфекции отразилось на учебных планах российских школ. Проверочные работы, которые обычно проводили весной, перенесли на осень. В этот раз их результаты будут использованы только для корректировки образовательных программ и не отразятся на итоговой аттестации. Подробнее о том, какие еще испытания ждут школьников в новом учебном году, — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, инфографика, государственная итоговая аттестация (гиа), основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), экзамены, школа, образование - общество, инфографика