https://ria.ru/20200901/ekzamen-1576561500.html

Школьные экзамены и проверочные работы в новом учебном году

Распространение коронавирусной инфекции отразилось на учебных планах российских школ. Проверочные работы, которые обычно проводили весной, перенесли на осень. В РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:57

2020-09-01T10:57

2020-09-01T11:32

социальный навигатор

сн_образование

государственная итоговая аттестация (гиа)

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Распространение коронавирусной инфекции отразилось на учебных планах российских школ. Проверочные работы, которые обычно проводили весной, перенесли на осень. В этот раз их результаты будут использованы только для корректировки образовательных программ и не отразятся на итоговой аттестации. Подробнее о том, какие еще испытания ждут школьников в новом учебном году, — в инфографике Ria.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, инфографика, государственная итоговая аттестация (гиа), основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), экзамены, школа, образование - общество, инфографика