https://ria.ru/20200901/ekspertiza-1576601254.html

В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова

Независимая экспертиза Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина не нашла оправдания терроризма в комментарии профессора Высшей школы экономики РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T20:16

2020-09-01T20:16

2020-09-01T20:34

россия

гасан гусейнов

сьюзен зонтаг (розенблатт)

высшая школа экономики (вшэ)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576586837_0:0:900:507_1400x0_80_0_0_f9fd00d3272a3a24880545992bd28176.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Независимая экспертиза Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина не нашла оправдания терроризма в комментарии профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) <a href="http://ria.ru/person_gasan-guseynov/" target="_blank" data-auto="true">Гасана Гусейнова</a>, посвящённого интервью журналистки Анны Наринской с <a href="http://ria.ru/person_Sontag_Sjuzen/" target="_blank" data-auto="true">Сьюзен Зонтаг</a>, сообщается на <a href="https://www.hse.ru/our/news/395802730.html" target="_blank">сайте</a> ВШЭ.Ранее знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что Гусейнов больше не является преподавателем Высшей школы экономики. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.

https://ria.ru/20200901/guseynov-1576586394.html

Александр Васильевич Сафонов ...чемодан - вокзал,- Баку!!! ...а чиновнику, выдавшему Гусейнову Российский паспорт - билет в Магадан ... 15

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гасан гусейнов, сьюзен зонтаг (розенблатт), высшая школа экономики (вшэ), происшествия