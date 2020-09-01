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В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова
Независимая экспертиза Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина не нашла оправдания терроризма в комментарии профессора Высшей школы экономики РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:16
2020-09-01T20:34
россия
гасан гусейнов
сьюзен зонтаг (розенблатт)
высшая школа экономики (вшэ)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Независимая экспертиза Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина не нашла оправдания терроризма в комментарии профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) <a href="http://ria.ru/person_gasan-guseynov/" target="_blank" data-auto="true">Гасана Гусейнова</a>, посвящённого интервью журналистки Анны Наринской с <a href="http://ria.ru/person_Sontag_Sjuzen/" target="_blank" data-auto="true">Сьюзен Зонтаг</a>, сообщается на <a href="https://www.hse.ru/our/news/395802730.html" target="_blank">сайте</a> ВШЭ.Ранее знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что Гусейнов больше не является преподавателем Высшей школы экономики. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.
https://ria.ru/20200901/guseynov-1576586394.html
...чемодан - вокзал,- Баку!!! ...а чиновнику, выдавшему Гусейнову Российский паспорт - билет в Магадан ...
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россия, гасан гусейнов, сьюзен зонтаг (розенблатт), высшая школа экономики (вшэ), происшествия

В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова

20:16 01.09.2020 (обновлено: 20:34 01.09.2020)
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© Фото : Музей Б.Н. Ельцина/ Любовь КабалиноваЛекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Лекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Музей Б.Н. Ельцина/ Любовь Кабалинова
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Независимая экспертиза Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина не нашла оправдания терроризма в комментарии профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, посвящённого интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, сообщается на сайте ВШЭ.
Ранее знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что Гусейнов больше не является преподавателем Высшей школы экономики. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.

"Для того, чтобы сформулировать объективную позицию относительно таких обвинений в адрес профессора, НИУ ВШЭ заказал независимую экспертизу в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина. Результаты этой экспертизы говорят о том, что реплики Гасана Гусейнова не содержат признаков оправдания терроризма. ВШЭ доверяет результатам независимой экспертизы и поддерживает ее", - говорится в сообщении.

В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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91001982
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РоссияГасан ГусейновСьюзен Зонтаг (Розенблатт)Высшая школа экономики (ВШЭ)Происшествия
Популярные комментарии
...чемодан - вокзал,- Баку!!! ...а чиновнику, выдавшему Гусейнову Российский паспорт - билет в Магадан ...
1 сентября, 20:50
Александр Васильевич Сафонов
1300002
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