В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова
20:16 01.09.2020 (обновлено: 20:34 01.09.2020)
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© Фото : Музей Б.Н. Ельцина/ Любовь КабалиноваЛекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Независимая экспертиза Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина не нашла оправдания терроризма в комментарии профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, посвящённого интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, сообщается на сайте ВШЭ.
Ранее знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что Гусейнов больше не является преподавателем Высшей школы экономики. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.
"Для того, чтобы сформулировать объективную позицию относительно таких обвинений в адрес профессора, НИУ ВШЭ заказал независимую экспертизу в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина. Результаты этой экспертизы говорят о том, что реплики Гасана Гусейнова не содержат признаков оправдания терроризма. ВШЭ доверяет результатам независимой экспертизы и поддерживает ее", - говорится в сообщении.
В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.