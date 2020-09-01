https://ria.ru/20200901/ekonomika-1576582790.html

ФНС рассказала о помощи бизнесу и НКО

Российский бизнес на фоне пандемии коронавируса уже получил помощь в размере 294 миллиардов рублей в виде отсрочек и рассрочек по уплате налогов, а также... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:14

2020-09-01T15:14

2020-09-01T15:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Российский бизнес на фоне пандемии коронавируса уже получил помощь в размере 294 миллиардов рублей в виде отсрочек и рассрочек по уплате налогов, а также списаний, в дальнейшем размер этой поддержки будет расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы.В частности, малому и среднему бизнесу, который относится к пострадавшим от пандемии отраслям, а также социально-ориентированным НКО, автоматически списаны налоги и страховые взносы за второй квартал на 75 миллиардов рублей. "После окончательного подведения итогов по налогам, исчисляемым по итогам года – имущественным налогам, упрощенной системе налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, НДФЛ - эта сумма существенно вырастет", - рассказали в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a>.Компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей также получили отсрочки по налогам на 28 миллиардов рублей. В основном это отрасли авиаперевозок, автомобильного транспорта, спорт и гостиничный бизнес. А для тех, кто не отнесен к пострадавшим отраслям, общая сумма рассрочек составила 26 миллиардов рублей. "Это больше, чем за три предыдущих года. Такая помощь связана с сезонной деятельностью некоторых компаний, а также для предотвращения банкротства", - пояснили в ведомстве.Что касается крупных компаний, то если ситуация ухудшится, правительство предоставит им возможность подать новые заявления об отсрочке или рассрочке. Так, если ранее в связи с падением выручки на 10% была получена отсрочка на 3 месяца, но потом выручка упала на 30% и получены убытки, можно увеличить отсрочку до 12 месяцев либо получить рассрочку до 3 лет."Ситуация по отсрочке/рассрочке для пострадавших отраслей в настоящее время решается без конфликтов с налогоплательщиками. Срок уплаты налогов перенесен с конца 2020 на конец 2021 года для 1,9 миллиона пострадавших предпринимателей и организаций - субъектов МСП на сумму 165 миллиардов рублей платежей. Количество занятых у таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет около 5 миллионов человек", - рассказали в ФНС."Проблемы "конца года" при этом не усматривается", - отметили в пресс-службе.О такой проблеме в конце августа предупредил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a>. Согласно проведенному его экспертами опросу, 40,54% предпринимателей в конце года не будут способны выполнять отложенные обязательства перед государством. Причем самые большие опасения у бизнеса вызывала именно перспектива уплаты налогов за 2020 год.По данным налоговой службы, число обращений, связанных с предоставлением отсрочки или рассрочки уплаты налогов, снизилось по сравнению с кризисным периодом более чем в 60 раз. Сейчас число обращений по этой тематике составляет менее 10 в день в целом по стране.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200615/1572960329.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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