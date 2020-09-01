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Туризм
https://ria.ru/20200901/egipet-1576579206.html
Власти Египта рассказали, как возобновят культурный туризм в сентябре
Египет намерен открыть культурные достопримечательности в сентябре, но объекты и транспорт должны работать на 50 процентов от их максимальной пропускной... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:42
2020-09-01T17:42
туризм
туризм
туристы
абдель фаттах ас-сиси
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
египет
луксор
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Египет намерен открыть культурные достопримечательности в сентябре, но объекты и транспорт должны работать на 50 процентов от их максимальной пропускной способности, <a href="https://www.arabnews.com/node/1727716/middle-east" target="_blank">сообщает</a> Arab News. Мохаммед Осман, глава комитета по маркетингу культурного туризма в Верхнем Египте, сказал, что гостиницы в Луксоре и Асуане завершили подготовку к приему иностранных и отечественных гостей. Он добавил, что путешественники из Польши и Бельгии первыми посетят археологические и культурные объекты. А затем туда приедут группы из Японии, Южной Кореи и Франции.Президент Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что международный аэропорт Луксора готов принять зарубежных гостей. Около 700 работников турсферы прошли обучение по практике мер социального дистанцирования.Тарват Агами, глава Палаты туристических компаний Верхнего Египта, отметил, что были получены десятки запросов от стран, включая Японию, Италию и Бельгию, об организации поездок в Луксор в сентябре.Издание также <a href="https://www.arabnews.com/node/1727606/middle-east" target="_blank">сообщило</a>, что в четырех аэропортах Египта — Хургады, Шарм-эш-Шейха, Марса-Алама и Табы – иностранцы смогут сделать ПЦР-тест на коронавирус стоимостью 30 долларов.Ранее в стране приняли решение отказывать во въезде путешественникам, у которых нет отрицательного результата ПЦР-теста, полученного за 72 часа до прибытия. По мнению некоторых представителей туристического сектора, это привело к отмене броней отдыхающими из Беларуси и Украины. Эксперты объяснили ситуацию высокими ценами на анализ в данных странах.
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хургада
шарм-эш-шейх
египет
луксор
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Новости
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туризм, туристы, абдель фаттах ас-сиси, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет, луксор

Власти Египта рассказали, как возобновят культурный туризм в сентябре

17:42 01.09.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкХрамовый ансамбль в Луксоре
Храмовый ансамбль в Луксоре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Египет намерен открыть культурные достопримечательности в сентябре, но объекты и транспорт должны работать на 50 процентов от их максимальной пропускной способности, сообщает Arab News.
Мохаммед Осман, глава комитета по маркетингу культурного туризма в Верхнем Египте, сказал, что гостиницы в Луксоре и Асуане завершили подготовку к приему иностранных и отечественных гостей. Он добавил, что путешественники из Польши и Бельгии первыми посетят археологические и культурные объекты. А затем туда приедут группы из Японии, Южной Кореи и Франции.
Президент Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что международный аэропорт Луксора готов принять зарубежных гостей. Около 700 работников турсферы прошли обучение по практике мер социального дистанцирования.
Тарват Агами, глава Палаты туристических компаний Верхнего Египта, отметил, что были получены десятки запросов от стран, включая Японию, Италию и Бельгию, об организации поездок в Луксор в сентябре.
Издание также сообщило, что в четырех аэропортах Египта — Хургады, Шарм-эш-Шейха, Марса-Алама и Табы – иностранцы смогут сделать ПЦР-тест на коронавирус стоимостью 30 долларов.
Ранее в стране приняли решение отказывать во въезде путешественникам, у которых нет отрицательного результата ПЦР-теста, полученного за 72 часа до прибытия. По мнению некоторых представителей туристического сектора, это привело к отмене броней отдыхающими из Беларуси и Украины. Эксперты объяснили ситуацию высокими ценами на анализ в данных странах.
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510000
ТуризмТуризмтуристыАбдель Фаттах ас-СисиНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхЕгипетЛуксор
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