https://ria.ru/20200901/egipet-1576579206.html

Власти Египта рассказали, как возобновят культурный туризм в сентябре

Египет намерен открыть культурные достопримечательности в сентябре, но объекты и транспорт должны работать на 50 процентов от их максимальной пропускной... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:42

2020-09-01T17:42

2020-09-01T17:42

туризм

туризм

туристы

абдель фаттах ас-сиси

новости - туризм

хургада

шарм-эш-шейх

египет

луксор

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Египет намерен открыть культурные достопримечательности в сентябре, но объекты и транспорт должны работать на 50 процентов от их максимальной пропускной способности, <a href="https://www.arabnews.com/node/1727716/middle-east" target="_blank">сообщает</a> Arab News. Мохаммед Осман, глава комитета по маркетингу культурного туризма в Верхнем Египте, сказал, что гостиницы в Луксоре и Асуане завершили подготовку к приему иностранных и отечественных гостей. Он добавил, что путешественники из Польши и Бельгии первыми посетят археологические и культурные объекты. А затем туда приедут группы из Японии, Южной Кореи и Франции.Президент Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что международный аэропорт Луксора готов принять зарубежных гостей. Около 700 работников турсферы прошли обучение по практике мер социального дистанцирования.Тарват Агами, глава Палаты туристических компаний Верхнего Египта, отметил, что были получены десятки запросов от стран, включая Японию, Италию и Бельгию, об организации поездок в Луксор в сентябре.Издание также <a href="https://www.arabnews.com/node/1727606/middle-east" target="_blank">сообщило</a>, что в четырех аэропортах Египта — Хургады, Шарм-эш-Шейха, Марса-Алама и Табы – иностранцы смогут сделать ПЦР-тест на коронавирус стоимостью 30 долларов.Ранее в стране приняли решение отказывать во въезде путешественникам, у которых нет отрицательного результата ПЦР-теста, полученного за 72 часа до прибытия. По мнению некоторых представителей туристического сектора, это привело к отмене броней отдыхающими из Беларуси и Украины. Эксперты объяснили ситуацию высокими ценами на анализ в данных странах.

https://ria.ru/20200825/egipet-1576285079.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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