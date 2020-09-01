https://ria.ru/20200901/efremov-1576587148.html

Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы проведет прения сторон по делу актера Михаила Ефремова, на которых прокурор запросит наказание обвиняемому, 3 сентября, передает... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:22

2020-09-01T16:22

2020-09-01T16:22

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> проведет прения сторон по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, на которых прокурор запросит наказание обвиняемому, 3 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Отложить заседание на 3 сентября, в 10.00", - огласила судья Елена Абрамова. В этот день пройдут прения сторон.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200901/efremov-1576584919.html

elya.velichutina Во всей этой мерзкой истории выиграли только адвокаты. Пока продолжался спектакль им шли деньги. 77

elya.velichutina Неужто кончается цирк? 75

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия