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https://ria.ru/20200901/efremov-1576587148.html
Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы проведет прения сторон по делу актера Михаила Ефремова, на которых прокурор запросит наказание обвиняемому, 3 сентября, передает... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:22
2020-09-01T16:22
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> проведет прения сторон по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, на которых прокурор запросит наказание обвиняемому, 3 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Отложить заседание на 3 сентября, в 10.00", - огласила судья Елена Абрамова. В этот день пройдут прения сторон.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200901/efremov-1576584919.html
Во всей этой мерзкой истории выиграли только адвокаты. Пока продолжался спектакль им шли деньги.
77
Неужто кончается цирк?
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

16:22 01.09.2020
78205
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы проведет прения сторон по делу актера Михаила Ефремова, на которых прокурор запросит наказание обвиняемому, 3 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить заседание на 3 сентября, в 10.00", - огласила судья Елена Абрамова. В этот день пройдут прения сторон.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 15:57
Ефремов не узнал себя на видео с места аварии
1498231331
Обсудить 18
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Во всей этой мерзкой истории выиграли только адвокаты. Пока продолжался спектакль им шли деньги.
1 сентября, 16:25
elya.velichutina
7500002
Неужто кончается цирк?
1 сентября, 16:23
elya.velichutina
6850101
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