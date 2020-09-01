https://ria.ru/20200901/efremov-1576584111.html

Адвокат прокомментировал видео с автомобилем Ефремова перед ДТП

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил РИА Новости, что видеозаписи доказывают, что в машину Михаила Ефремова перед выездом на Садовое кольцо РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:47

2020-09-01T15:47

2020-09-01T16:04

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевшей стороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> заявил РИА Новости, что видеозаписи доказывают, что в машину <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> перед выездом на Садовое кольцо никто не мог сесть, как о том говорил свидетель защиты.Накануне Бадасян заявил в суде, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье садился некий "высокий мужчина в бейсболке". Произошло это, по словам свидетеля, когда он ходил за сигаретами в Плотников переулок, где торговали "контрабандой".Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200901/efremov-1576573690.html

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россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия