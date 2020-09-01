Адвокат прокомментировал видео с автомобилем Ефремова перед ДТП
15:47 01.09.2020 (обновлено: 16:04 01.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил РИА Новости, что видеозаписи доказывают, что в машину Михаила Ефремова перед выездом на Садовое кольцо никто не мог сесть, как о том говорил свидетель защиты.
"Вчера свидетель защиты Теван Бадасян уверял, что видел в Плотниковом переулке, как на заднее сиденье автомобиля Ефремова садился какой-то мужчина. Но на видеозаписи, предоставленной прокуратурой, отчетливо видно, что в переулке не было ни свидетеля, ни человека, который садился бы в машину Ефремова. Остаётся лишь догадываться, откуда взялся этот свидетель у стороны защиты", - сказал Добровинский.
Накануне Бадасян заявил в суде, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье садился некий "высокий мужчина в бейсболке". Произошло это, по словам свидетеля, когда он ходил за сигаретами в Плотников переулок, где торговали "контрабандой".
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.