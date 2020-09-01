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https://ria.ru/20200901/efremov-1576583639.html
Ефремов вынес себе приговор в суде
На заседании суда по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов сам себе вынес вердикт, сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:34
2020-09-01T15:52
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>На заседании суда по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов сам себе вынес вердикт, сообщила <a href="https://www.kp.ru/daily/217176/4279943/" target="_blank">"Комсомольская правда"</a>.Старший сын погибшего в аварии Виталий Захаров призвал посадить Ефремова на срок не менее восьми лет, он рассчитывает на компенсацию в 7,3 миллиона рублей. Также Захаров попросил информировать его о перемещениях и освобождении актера из колонии.Представляющий интересы артиста Эльман Пашаев, отмечается в публикации, набросился на защитника родственников погибшего адвоката Добровинского. По мнению юриста, Добровинский "перекрыл Ефремову все выходы к пострадавшей семье", а сейчас упрекает его в отсутствии извинений и вовремя оказанной финансовой помощи.Вечером 8 июня, по версии следствия, Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee устроил ДТП со смертельным исходом. Внедорожник артиста пересек двойную сплошную и влетел в фургон "Лада", в котором сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Впоследствии мужчина скончался в больнице.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Спустя несколько дней он записал ролик с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова их не приняли. В августе начались слушания по делу, во время которых Ефремов не признал вину в совершении ДТП. Он заявил, что ничего не помнит, поскольку в день аварии был пьян. Его адвокат настаивает, что за рулем внедорожника находился другой человек. На данный момент актер находится под домашним арестом. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200901/efremov-1576578532.html
https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html
Актёр снова актёрствует. Вину не признал, всячески пытается выкручиваться, но при этом говорит, что заслужил расстрела. Просто смешно, если честно. Так а чем же Ефремов его заслужил, если по словам Пашаева, автомобилем другой человек управлял?) Печально, что человек просто заврался, у людей не было бы настолько много ненависти к Ефремову, если бы он как мужчина вину признал, всячески помогал бы семье пострадавших и тд. А сейчас Ефремова ненавидят даже те, кто раньше симпатизировал ему как человеку или как актёру.
438
Да достал уже этот Ефремов(
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов вынес себе приговор в суде

15:34 01.09.2020 (обновлено: 15:52 01.09.2020)
110038
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На заседании суда по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов сам себе вынес вердикт, сообщила "Комсомольская правда".

"Расстрелять", — сказал он, выслушав требования потерпевшей стороны.

Старший сын погибшего в аварии Виталий Захаров призвал посадить Ефремова на срок не менее восьми лет, он рассчитывает на компенсацию в 7,3 миллиона рублей. Также Захаров попросил информировать его о перемещениях и освобождении актера из колонии.
Представляющий интересы артиста Эльман Пашаев, отмечается в публикации, набросился на защитника родственников погибшего адвоката Добровинского. По мнению юриста, Добровинский "перекрыл Ефремову все выходы к пострадавшей семье", а сейчас упрекает его в отсутствии извинений и вовремя оказанной финансовой помощи.
Адвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда города Москвы, где проходит заседание по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 14:18
РЕН: адвокат Ефремова высмеяла вдову погибшего в ДТП Захарова
Вечером 8 июня, по версии следствия, Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee устроил ДТП со смертельным исходом. Внедорожник артиста пересек двойную сплошную и влетел в фургон "Лада", в котором сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Впоследствии мужчина скончался в больнице.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Спустя несколько дней он записал ролик с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова их не приняли.
В августе начались слушания по делу, во время которых Ефремов не признал вину в совершении ДТП. Он заявил, что ничего не помнит, поскольку в день аварии был пьян. Его адвокат настаивает, что за рулем внедорожника находился другой человек. На данный момент актер находится под домашним арестом. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 23:23
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
63566202511092
Обсудить 90
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Актёр снова актёрствует. Вину не признал, всячески пытается выкручиваться, но при этом говорит, что заслужил расстрела. Просто смешно, если честно. Так а чем же Ефремов его заслужил, если по словам Пашаева, автомобилем другой человек управлял?) Печально, что человек просто заврался, у людей не было бы настолько много ненависти к Ефремову, если бы он как мужчина вину признал, всячески помогал бы семье пострадавших и тд. А сейчас Ефремова ненавидят даже те, кто раньше симпатизировал ему как человеку или как актёру.
1 сентября, 15:37
Константин Е
415010110
Да достал уже этот Ефремов(
1 сентября, 15:38
ЛлЛили лили
32531324
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