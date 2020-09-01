https://ria.ru/20200901/efremov-1576583639.html

Ефремов вынес себе приговор в суде

На заседании суда по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов сам себе вынес вердикт, сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:34

2020-09-01T15:34

2020-09-01T15:52

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>На заседании суда по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов сам себе вынес вердикт, сообщила <a href="https://www.kp.ru/daily/217176/4279943/" target="_blank">"Комсомольская правда"</a>.Старший сын погибшего в аварии Виталий Захаров призвал посадить Ефремова на срок не менее восьми лет, он рассчитывает на компенсацию в 7,3 миллиона рублей. Также Захаров попросил информировать его о перемещениях и освобождении актера из колонии.Представляющий интересы артиста Эльман Пашаев, отмечается в публикации, набросился на защитника родственников погибшего адвоката Добровинского. По мнению юриста, Добровинский "перекрыл Ефремову все выходы к пострадавшей семье", а сейчас упрекает его в отсутствии извинений и вовремя оказанной финансовой помощи.Вечером 8 июня, по версии следствия, Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee устроил ДТП со смертельным исходом. Внедорожник артиста пересек двойную сплошную и влетел в фургон "Лада", в котором сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Впоследствии мужчина скончался в больнице.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Спустя несколько дней он записал ролик с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова их не приняли. В августе начались слушания по делу, во время которых Ефремов не признал вину в совершении ДТП. Он заявил, что ничего не помнит, поскольку в день аварии был пьян. Его адвокат настаивает, что за рулем внедорожника находился другой человек. На данный момент актер находится под домашним арестом. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200901/efremov-1576578532.html

https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html

Константин Е Актёр снова актёрствует. Вину не признал, всячески пытается выкручиваться, но при этом говорит, что заслужил расстрела. Просто смешно, если честно. Так а чем же Ефремов его заслужил, если по словам Пашаева, автомобилем другой человек управлял?) Печально, что человек просто заврался, у людей не было бы настолько много ненависти к Ефремову, если бы он как мужчина вину признал, всячески помогал бы семье пострадавших и тд. А сейчас Ефремова ненавидят даже те, кто раньше симпатизировал ему как человеку или как актёру. 438

Лили лили Да достал уже этот Ефремов( 350

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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