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https://ria.ru/20200901/efremov-1576578532.html
РЕН: адвокат Ефремова высмеяла вдову погибшего в ДТП Захарова
Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Елизавета Шаргородская высмеяла в суде вдову Сергея Захарова, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:18
2020-09-01T15:14
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> по делу о смертельном ДТП Елизавета Шаргородская высмеяла в суде вдову Сергея Захарова, сообщил <a href="https://ren.tv/news/kriminal/742672-advokat-efremova-posmeialas-nad-vdovoi-pogibshego-v-pianom-dtp" target="_blank">РЕН ТВ</a>.Ранее жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала в качестве компенсации один рубль за гибель супруга.Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee устроил аварию со смертельным исходом. Внедорожник актера влетел в фургон "Лада", в котором сидел курьер Сергей Захаров. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже мужчина скончался в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/efremov-1576576534.html
цинизм беспредельный, как же этой хамке хорошо и сытно, если она смеет ТАК говорить о людях, потерявших близкого человека из-за богатого алкаша, которого эта... защищает... да женщина просто хочет чтобы он сел, а не денег. Деньги не вернут человека...
72
а вообще кто-то задумался - во сколько сейчас семье обходятся поездки в Москву на это суд? Они ж не москвичи...
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

РЕН: адвокат Ефремова высмеяла вдову погибшего в ДТП Захарова

14:18 01.09.2020 (обновлено: 15:14 01.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАдвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда города Москвы, где проходит заседание по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Адвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда города Москвы, где проходит заседание по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Елизавета Шаргородская высмеяла в суде вдову Сергея Захарова, сообщил РЕН ТВ.
Ранее жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала в качестве компенсации один рубль за гибель супруга.

"Как же Захаровой должно быть плохо, что она оценила смерть своего мужа в 1 рубль", — заявила адвокат Ефремова.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee устроил аварию со смертельным исходом. Внедорожник актера влетел в фургон "Лада", в котором сидел курьер Сергей Захаров. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже мужчина скончался в больнице.
Участники процесса по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП в зале Пресненского суда. 1 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Обсудить 8
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
цинизм беспредельный, как же этой хамке хорошо и сытно, если она смеет ТАК говорить о людях, потерявших близкого человека из-за богатого алкаша, которого эта... защищает... да женщина просто хочет чтобы он сел, а не денег. Деньги не вернут человека...
1 сентября, 14:21
О Ольга Занкова
6700005
а вообще кто-то задумался - во сколько сейчас семье обходятся поездки в Москву на это суд? Они ж не москвичи...
1 сентября, 14:34
О Ольга Занкова
2400003
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