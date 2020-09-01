https://ria.ru/20200901/efremov-1576578532.html

РЕН: адвокат Ефремова высмеяла вдову погибшего в ДТП Захарова

Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Елизавета Шаргородская высмеяла в суде вдову Сергея Захарова, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:18

2020-09-01T14:18

2020-09-01T15:14

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575981083_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bd8e6aa05e7f65938c8e31f5925e9c7d.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> по делу о смертельном ДТП Елизавета Шаргородская высмеяла в суде вдову Сергея Захарова, сообщил <a href="https://ren.tv/news/kriminal/742672-advokat-efremova-posmeialas-nad-vdovoi-pogibshego-v-pianom-dtp" target="_blank">РЕН ТВ</a>.Ранее жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала в качестве компенсации один рубль за гибель супруга.Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee устроил аварию со смертельным исходом. Внедорожник актера влетел в фургон "Лада", в котором сидел курьер Сергей Захаров. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже мужчина скончался в больнице.

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/efremov-1576576534.html

Ольга Занкова цинизм беспредельный, как же этой хамке хорошо и сытно, если она смеет ТАК говорить о людях, потерявших близкого человека из-за богатого алкаша, которого эта... защищает... да женщина просто хочет чтобы он сел, а не денег. Деньги не вернут человека... 72

Ольга Занкова а вообще кто-то задумался - во сколько сейчас семье обходятся поездки в Москву на это суд? Они ж не москвичи... 27

8

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия