https://ria.ru/20200901/efremov-1576566812.html
Свидетельница заявила, что Ефремов был один в машине в момент ДТП
Свидетельница Светлана Набокина заявила, что на месте ДТП у джипа видела только актера Михаила Ефремова, которому два человека помогали выйти из машины - и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:53
2020-09-01T11:53
2020-09-01T11:53
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Свидетельница Светлана Набокина заявила, что на месте ДТП у джипа видела только актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a>, которому два человека помогали выйти из машины - и больше никого в ней не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.Ранее про волосы также заявлял свидетель защиты Александр Кобец, который сравнил прическу актера с прической Аллы Пугачевой. Только в его рассказе Ефремов вылезал с пассажирского сиденья.По словам Набокиной, водителю джипа помогали выйти из машины двое мужчин. Один был одет в белую футболку, второй был в красном.Гособвинитель попросила посмотреть видео с места событий, свидетельница показала всех ранее названных участников. Вновь просмотр видео сопровождался перепалкой между сторонами, судье Елене Абрамовой приходилось неоднократно делать замечания.Если других свидетелей стороны не вызовут, начнется стадия дополнения, и суд перейдет к прениям сторон, где гособвинитель запросит срок наказания, который считает справедливым для Ефремова.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Свидетельница Светлана Набокина заявила, что на месте ДТП у джипа видела только актера Михаила Ефремова
, которому два человека помогали выйти из машины - и больше никого в ней не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
"Кроме водителя никого в машине не было, я это точно помню. Ефремова я видела со спины, со стороны затылка. Но я его узнала по силуэту, волосы были попушистее, чем сейчас", - сказала Набокина, которая работала в бистро напротив места ДТП.
Ранее про волосы также заявлял свидетель защиты Александр Кобец, который сравнил прическу актера с прической Аллы Пугачевой. Только в его рассказе Ефремов вылезал с пассажирского сиденья.
По словам Набокиной, водителю джипа помогали выйти из машины двое мужчин. Один был одет в белую футболку, второй был в красном.
Гособвинитель попросила посмотреть видео с места событий, свидетельница показала всех ранее названных участников. Вновь просмотр видео сопровождался перепалкой между сторонами, судье Елене Абрамовой приходилось неоднократно делать замечания.
Если других свидетелей стороны не вызовут, начнется стадия дополнения, и суд перейдет к прениям сторон, где гособвинитель запросит срок наказания, который считает справедливым для Ефремова.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.