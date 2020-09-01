https://ria.ru/20200901/efremov-1576566812.html

Свидетельница заявила, что Ефремов был один в машине в момент ДТП

Свидетельница Светлана Набокина заявила, что на месте ДТП у джипа видела только актера Михаила Ефремова, которому два человека помогали выйти из машины - и... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:53

2020-09-01T11:53

2020-09-01T11:53

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Свидетельница Светлана Набокина заявила, что на месте ДТП у джипа видела только актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a>, которому два человека помогали выйти из машины - и больше никого в ней не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.Ранее про волосы также заявлял свидетель защиты Александр Кобец, который сравнил прическу актера с прической Аллы Пугачевой. Только в его рассказе Ефремов вылезал с пассажирского сиденья.По словам Набокиной, водителю джипа помогали выйти из машины двое мужчин. Один был одет в белую футболку, второй был в красном.Гособвинитель попросила посмотреть видео с места событий, свидетельница показала всех ранее названных участников. Вновь просмотр видео сопровождался перепалкой между сторонами, судье Елене Абрамовой приходилось неоднократно делать замечания.Если других свидетелей стороны не вызовут, начнется стадия дополнения, и суд перейдет к прениям сторон, где гособвинитель запросит срок наказания, который считает справедливым для Ефремова.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия