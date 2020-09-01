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https://ria.ru/20200901/efremov-1576566812.html
Свидетельница заявила, что Ефремов был один в машине в момент ДТП
Свидетельница Светлана Набокина заявила, что на месте ДТП у джипа видела только актера Михаила Ефремова, которому два человека помогали выйти из машины - и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:53
2020-09-01T11:53
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Свидетельница Светлана Набокина заявила, что на месте ДТП у джипа видела только актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a>, которому два человека помогали выйти из машины - и больше никого в ней не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.Ранее про волосы также заявлял свидетель защиты Александр Кобец, который сравнил прическу актера с прической Аллы Пугачевой. Только в его рассказе Ефремов вылезал с пассажирского сиденья.По словам Набокиной, водителю джипа помогали выйти из машины двое мужчин. Один был одет в белую футболку, второй был в красном.Гособвинитель попросила посмотреть видео с места событий, свидетельница показала всех ранее названных участников. Вновь просмотр видео сопровождался перепалкой между сторонами, судье Елене Абрамовой приходилось неоднократно делать замечания.Если других свидетелей стороны не вызовут, начнется стадия дополнения, и суд перейдет к прениям сторон, где гособвинитель запросит срок наказания, который считает справедливым для Ефремова.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Свидетельница заявила, что Ефремов был один в машине в момент ДТП

11:53 01.09.2020
10969
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Свидетельница Светлана Набокина заявила, что на месте ДТП у джипа видела только актера Михаила Ефремова, которому два человека помогали выйти из машины - и больше никого в ней не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.

"Кроме водителя никого в машине не было, я это точно помню. Ефремова я видела со спины, со стороны затылка. Но я его узнала по силуэту, волосы были попушистее, чем сейчас", - сказала Набокина, которая работала в бистро напротив места ДТП.

Ранее про волосы также заявлял свидетель защиты Александр Кобец, который сравнил прическу актера с прической Аллы Пугачевой. Только в его рассказе Ефремов вылезал с пассажирского сиденья.
По словам Набокиной, водителю джипа помогали выйти из машины двое мужчин. Один был одет в белую футболку, второй был в красном.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Гособвинитель попросила посмотреть видео с места событий, свидетельница показала всех ранее названных участников. Вновь просмотр видео сопровождался перепалкой между сторонами, судье Елене Абрамовой приходилось неоднократно делать замечания.
Если других свидетелей стороны не вызовут, начнется стадия дополнения, и суд перейдет к прениям сторон, где гособвинитель запросит срок наказания, который считает справедливым для Ефремова.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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