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Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
Пресненский суд Москвы продолжил допрос свидетеля обвинения Светланы Набокиной, которая работала в бистро напротив места ДТП с участием актера Михаила Ефремова, РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:28
2020-09-01T11:28
дтп с участием михаила ефремова
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происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> продолжил допрос свидетеля обвинения Светланы Набокиной, которая работала в бистро напротив места ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Накануне Набокина рассказала, что, услышав звук удара, выбежала из бистро и начала снимать последствия аварии на видео. Позже она написала адвокату потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александру Добровинскому</a>. Суд отложил ее допрос, так как позже десяти вечера нельзя продолжать заседание.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым

11:28 01.09.2020
122
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы продолжил допрос свидетеля обвинения Светланы Набокиной, которая работала в бистро напротив места ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Накануне Набокина рассказала, что, услышав звук удара, выбежала из бистро и начала снимать последствия аварии на видео. Позже она написала адвокату потерпевших Александру Добровинскому. Суд отложил ее допрос, так как позже десяти вечера нельзя продолжать заседание.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 23:23
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
301001
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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