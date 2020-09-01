https://ria.ru/20200901/efremov-1576563124.html
Ефремова везут в суд на заседание по делу о ДТП
Актёра Михаила Ефремова в очередной раз повезли Пресненский суд, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:58
2020-09-01T10:58
2020-09-01T10:58
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575985960_0:254:3140:2020_1400x0_80_0_0_d8bdd9d02bf96b33c98923ea91c643e4.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Актёра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в очередной раз повезли Пресненский суд, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.Накануне был допрошен сам артист. Ефремов рассказал, что помнит день ДТП "вспышками": был пьян уже к полудню, душа требовала пива, но точно уверен, что не садился за руль. Память к нему вернулась с момента допроса у следователя. Артист также удивился, что экспертиза обнаружила в его крови следы наркотиков.Также в понедельник были допрошены двое свидетелей со стороны защиты, один из них заявил, что видел, как Ефремов выходил из машины после ДТП с пассажирского сиденья. Свидетель со стороны обвинения, напротив, утверждал вчера, что в машине был только Ефремов, которому помогли выбраться из-за руля джипа.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/satanovskiy-1576553380.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575985960_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_846edfd76d06eb2f6ac2f9bd841f4199.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Актёра Михаила Ефремова
в очередной раз повезли Пресненский суд, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне был допрошен сам артист. Ефремов рассказал, что помнит день ДТП "вспышками": был пьян уже к полудню, душа требовала пива, но точно уверен, что не садился за руль. Память к нему вернулась с момента допроса у следователя. Артист также удивился, что экспертиза обнаружила в его крови следы наркотиков.
Также в понедельник были допрошены двое свидетелей со стороны защиты, один из них заявил, что видел, как Ефремов выходил из машины после ДТП с пассажирского сиденья. Свидетель со стороны обвинения, напротив, утверждал вчера, что в машине был только Ефремов, которому помогли выбраться из-за руля джипа.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы
. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.