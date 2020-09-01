https://ria.ru/20200901/efremov-1576563124.html

Ефремова везут в суд на заседание по делу о ДТП

Актёра Михаила Ефремова в очередной раз повезли Пресненский суд, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:58

2020-09-01T10:58

2020-09-01T10:58

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575985960_0:254:3140:2020_1400x0_80_0_0_d8bdd9d02bf96b33c98923ea91c643e4.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Актёра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в очередной раз повезли Пресненский суд, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.Накануне был допрошен сам артист. Ефремов рассказал, что помнит день ДТП "вспышками": был пьян уже к полудню, душа требовала пива, но точно уверен, что не садился за руль. Память к нему вернулась с момента допроса у следователя. Артист также удивился, что экспертиза обнаружила в его крови следы наркотиков.Также в понедельник были допрошены двое свидетелей со стороны защиты, один из них заявил, что видел, как Ефремов выходил из машины после ДТП с пассажирского сиденья. Свидетель со стороны обвинения, напротив, утверждал вчера, что в машине был только Ефремов, которому помогли выбраться из-за руля джипа.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/satanovskiy-1576553380.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия