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https://ria.ru/20200901/efremov-1576563124.html
Ефремова везут в суд на заседание по делу о ДТП
Актёра Михаила Ефремова в очередной раз повезли Пресненский суд, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:58
2020-09-01T10:58
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Актёра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в очередной раз повезли Пресненский суд, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.Накануне был допрошен сам артист. Ефремов рассказал, что помнит день ДТП "вспышками": был пьян уже к полудню, душа требовала пива, но точно уверен, что не садился за руль. Память к нему вернулась с момента допроса у следователя. Артист также удивился, что экспертиза обнаружила в его крови следы наркотиков.Также в понедельник были допрошены двое свидетелей со стороны защиты, один из них заявил, что видел, как Ефремов выходил из машины после ДТП с пассажирского сиденья. Свидетель со стороны обвинения, напротив, утверждал вчера, что в машине был только Ефремов, которому помогли выбраться из-за руля джипа.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/satanovskiy-1576553380.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремова везут в суд на заседание по делу о ДТП

10:58 01.09.2020
533
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Актёра Михаила Ефремова в очередной раз повезли Пресненский суд, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне был допрошен сам артист. Ефремов рассказал, что помнит день ДТП "вспышками": был пьян уже к полудню, душа требовала пива, но точно уверен, что не садился за руль. Память к нему вернулась с момента допроса у следователя. Артист также удивился, что экспертиза обнаружила в его крови следы наркотиков.
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Также в понедельник были допрошены двое свидетелей со стороны защиты, один из них заявил, что видел, как Ефремов выходил из машины после ДТП с пассажирского сиденья. Свидетель со стороны обвинения, напротив, утверждал вчера, что в машине был только Ефремов, которому помогли выбраться из-за руля джипа.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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