https://ria.ru/20200901/efendiev-1576600975.html
Следователя Эфендиева арестовали до конца октября
Басманный суд Москвы во вторник арестовал следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о коррупции, сообщила РИА... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:03
2020-09-01T20:03
2020-09-01T20:03
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник арестовал следователя Главного следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о коррупции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова."Суд удовлетворил ходатайство следствия, в отношении Эфендиева Грея Халидиновича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу",- сказала собеседница агентства.Эфендиев останется в СИЗО как минимум до 31 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.Следователя обвиняют по части 5 статьи 291.1 УК РФ (взятка). По данным следствия, он предложил коллеге получить через него 5 миллионов рублей за освобождение некоего человека от уголовной ответственности. Эфендиеву грозит штраф до 60-кратной суммы взятки с лишением права работать во власти, а в худшем для него случае – до семи лет лишения свободы.Был ли Эфендиев связан с расследованием каких-либо громких уголовных дел, неясно. По крайней мере, в СМИ об этом упоминаний нет.
https://ria.ru/20200901/arslanov-1576594701.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Басманный суд Москвы
во вторник арестовал следователя Главного следственного управления СК
России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о коррупции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, в отношении Эфендиева Грея Халидиновича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу",- сказала собеседница агентства.
Эфендиев останется в СИЗО как минимум до 31 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.
Следователя обвиняют по части 5 статьи 291.1 УК РФ (взятка). По данным следствия, он предложил коллеге получить через него 5 миллионов рублей за освобождение некоего человека от уголовной ответственности. Эфендиеву грозит штраф до 60-кратной суммы взятки с лишением права работать во власти, а в худшем для него случае – до семи лет лишения свободы.
Был ли Эфендиев связан с расследованием каких-либо громких уголовных дел, неясно. По крайней мере, в СМИ об этом упоминаний нет.