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https://ria.ru/20200901/efendiev-1576600975.html
Следователя Эфендиева арестовали до конца октября
Басманный суд Москвы во вторник арестовал следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о коррупции, сообщила РИА... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:03
2020-09-01T20:03
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник арестовал следователя Главного следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о коррупции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова."Суд удовлетворил ходатайство следствия, в отношении Эфендиева Грея Халидиновича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу",- сказала собеседница агентства.Эфендиев останется в СИЗО как минимум до 31 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.Следователя обвиняют по части 5 статьи 291.1 УК РФ (взятка). По данным следствия, он предложил коллеге получить через него 5 миллионов рублей за освобождение некоего человека от уголовной ответственности. Эфендиеву грозит штраф до 60-кратной суммы взятки с лишением права работать во власти, а в худшем для него случае – до семи лет лишения свободы.Был ли Эфендиев связан с расследованием каких-либо громких уголовных дел, неясно. По крайней мере, в СМИ об этом упоминаний нет.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Следователя Эфендиева арестовали до конца октября

20:03 01.09.2020
4057
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник арестовал следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о коррупции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, в отношении Эфендиева Грея Халидиновича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу",- сказала собеседница агентства.
Эфендиев останется в СИЗО как минимум до 31 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.
Следователя обвиняют по части 5 статьи 291.1 УК РФ (взятка). По данным следствия, он предложил коллеге получить через него 5 миллионов рублей за освобождение некоего человека от уголовной ответственности. Эфендиеву грозит штраф до 60-кратной суммы взятки с лишением права работать во власти, а в худшем для него случае – до семи лет лишения свободы.
Был ли Эфендиев связан с расследованием каких-либо громких уголовных дел, неясно. По крайней мере, в СМИ об этом упоминаний нет.
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 17:49
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