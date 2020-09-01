В Пензе девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
16:02 01.09.2020 (обновлено: 16:09 01.09.2020)
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© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Пензе
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Пензе
САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. По уточненным данным, девять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Пензе, из них один человек госпитализирован, сообщило во вторник областное управление ГИБДД.
Ранее в ГИБДД сообщили, что в понедельник в 15.40 мск у дома 115 по улице Калинина автобус Mercedes врезался в световую опору, в результате, по предварительным данным, водитель 1957 года рождения и шестеро пассажирок, включая 14-летнюю девочку, доставлены в больницу. В МЧС уточнили, что автобус был маршрутным. По данным областного минздрава, в ДТП пострадали 10 человек, из них семеро, включая ребенка, госпитализированы. СК по данному факту начал проверку.
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"В результате происшествия пассажирка автобуса 1966 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение, водитель и пассажирки автобуса 1969, 1956, 1951, 1959 годов рождения, девочки 2003 и 2006 годов рождения и мальчик 2007 года рождения после оказания медицинской помощи отпущены", - говорится в сообщении.