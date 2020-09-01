https://ria.ru/20200901/dtp-1576585516.html

В Пензе девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

По уточненным данным, девять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Пензе, из них один человек госпитализирован, сообщило во... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:02

2020-09-01T16:02

2020-09-01T16:09

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пенза

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости.</strong> По уточненным данным, девять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a>, из них один человек госпитализирован, сообщило во вторник областное управление ГИБДД.Ранее в ГИБДД сообщили, что в понедельник в 15.40 мск у дома 115 по улице Калинина автобус Mercedes врезался в световую опору, в результате, по предварительным данным, водитель 1957 года рождения и шестеро пассажирок, включая 14-летнюю девочку, доставлены в больницу. В <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> уточнили, что автобус был маршрутным. По данным областного минздрава, в ДТП пострадали 10 человек, из них семеро, включая ребенка, госпитализированы. СК по данному факту начал проверку.

https://ria.ru/20200830/dtp-1576488029.html

пенза

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия