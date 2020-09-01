Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/dtp-1576585516.html
В Пензе девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
По уточненным данным, девять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Пензе, из них один человек госпитализирован, сообщило во... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:02
2020-09-01T16:09
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576585712_0:65:640:425_1400x0_80_0_0_c8c03d813cfdfcdf7474e46b4753b9cc.jpg
<strong>САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости.</strong> По уточненным данным, девять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a>, из них один человек госпитализирован, сообщило во вторник областное управление ГИБДД.Ранее в ГИБДД сообщили, что в понедельник в 15.40 мск у дома 115 по улице Калинина автобус Mercedes врезался в световую опору, в результате, по предварительным данным, водитель 1957 года рождения и шестеро пассажирок, включая 14-летнюю девочку, доставлены в больницу. В <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> уточнили, что автобус был маршрутным. По данным областного минздрава, в ДТП пострадали 10 человек, из них семеро, включая ребенка, госпитализированы. СК по данному факту начал проверку.
https://ria.ru/20200830/dtp-1576488029.html
пенза
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576585712_73:0:640:425_1400x0_80_0_0_974c9a9cde19aaa0391290f07ce77078.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия

В Пензе девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

16:02 01.09.2020 (обновлено: 16:09 01.09.2020)
440
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Пензе
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Пензе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Пензе
САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. По уточненным данным, девять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Пензе, из них один человек госпитализирован, сообщило во вторник областное управление ГИБДД.
Ранее в ГИБДД сообщили, что в понедельник в 15.40 мск у дома 115 по улице Калинина автобус Mercedes врезался в световую опору, в результате, по предварительным данным, водитель 1957 года рождения и шестеро пассажирок, включая 14-летнюю девочку, доставлены в больницу. В МЧС уточнили, что автобус был маршрутным. По данным областного минздрава, в ДТП пострадали 10 человек, из них семеро, включая ребенка, госпитализированы. СК по данному факту начал проверку.
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 13:02
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с автобусом
"В результате происшествия пассажирка автобуса 1966 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение, водитель и пассажирки автобуса 1969, 1956, 1951, 1959 годов рождения, девочки 2003 и 2006 годов рождения и мальчик 2007 года рождения после оказания медицинской помощи отпущены", - говорится в сообщении.
101300
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПензаПроисшествия
Рекомендуем
Владислав Крапивин
Биография Владислава Крапивина
Новый Арбат
"Правда. Ничего, кроме правды". Москвичей удивил странный рекламный щит
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов не узнал себя на видео с места аварии
Врач изучает рентгеновский снимок пациента
Ежегодно проходивший флюорографию житель Копейска умер от рака легких
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
В Нидерландах открылся новый блок слушаний по делу о крушении рейса MH17
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат прокомментировал видео с автомобилем Ефремова перед ДТП
Лекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Называвший русский язык "убогим" профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Южный Судан
В Южном Судане правительство и повстанцы парафировали соглашение о мире
Москва
Эксперт оценила данные о сокращении численности населения в России
Лось
Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
Сторонники кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена аплодируют во время трансляции его выступления в четвертый день Национального съезда Демократической партии
В Совфеде назвали антироссийскую риторику на выборах в США "психозом"
Евгений Деданин
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова
Поезд прибывает на станцию
В Москве восстановили работу станции метро "Строгино"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
23:26В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Лента новостейМолния