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МИД не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ
Россия пока не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T19:25
2020-09-01T19:40
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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<strong>ВЕНА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Россия пока не видит однозначного настроя <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на продление ДСНВ, заявил во вторник замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Что касается продления ДСНВ, то, как и ранее, мы пока не видим, что в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> сформировался однозначный настрой в пользу продления этого документа", - сказал Рябков журналистам.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают."Обычный для любых переговоров, для любого диалога процесс оценки приоритетов и предпочтений каждой стороны продолжается. Наши позиции и по этому вопросу тоже отстают достаточно далеко друг от друга, о чем мы говорим откровенно. Будем продолжать искать способы для их сближения", - добавил он.
https://ria.ru/20200824/snv-1576231322.html
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россия
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россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

МИД не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ

19:25 01.09.2020 (обновлено: 19:40 01.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. Россия пока не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается продления ДСНВ, то, как и ранее, мы пока не видим, что в Вашингтоне сформировался однозначный настрой в пользу продления этого документа", - сказал Рябков журналистам.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
"Обычный для любых переговоров, для любого диалога процесс оценки приоритетов и предпочтений каждой стороны продолжается. Наши позиции и по этому вопросу тоже отстают достаточно далеко друг от друга, о чем мы говорим откровенно. Будем продолжать искать способы для их сближения", - добавил он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
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Китайский эксперт предположил, как могут продлить договор СНВ-3
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РоссияДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
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