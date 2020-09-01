https://ria.ru/20200901/dsnv-1576599707.html

МИД не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ

Россия пока не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:25

2020-09-01T19:25

2020-09-01T19:40

россия

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

в мире

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<strong>ВЕНА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Россия пока не видит однозначного настроя <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на продление ДСНВ, заявил во вторник замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Что касается продления ДСНВ, то, как и ранее, мы пока не видим, что в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> сформировался однозначный настрой в пользу продления этого документа", - сказал Рябков журналистам.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают."Обычный для любых переговоров, для любого диалога процесс оценки приоритетов и предпочтений каждой стороны продолжается. Наши позиции и по этому вопросу тоже отстают достаточно далеко друг от друга, о чем мы говорим откровенно. Будем продолжать искать способы для их сближения", - добавил он.

https://ria.ru/20200824/snv-1576231322.html

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россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире