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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200901/donskaya-1576550495.html
"Конкурент Рублева". Ученые ищут автора знаменитой Донской иконы
У православных 1 сентября праздник Донской иконы Богоматери, считающейся одним из первых чудотворных образов, созданных на Руси. Однако ученые спорят о том, где РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:00
2020-09-01T08:08
религия и мировоззрение
дон
аналитика - религия и мировоззрение
куликово поле (заповедник)
русская православная церковь
москва
волгоградская область
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> У православных 1 сентября праздник Донской иконы Богоматери, считающейся одним из первых чудотворных образов, созданных на Руси. Однако ученые спорят о том, где именно и кто ее написал. О загадке особо почитаемой святыни — в материале РИА Новости.Казаки, которых не былоЕжегодно в первые три дня сентября на поклонение верующим выставляется чудотворная Донская икона — ее специально привозят из Третьяковской галереи. Для православной Москвы это большое событие."Я всегда молюсь, чтобы ничего не случилось и икону благополучно доставили. Это же такая радость — видеть ее в родном монастыре!" — признается прихожанка обители Галина Иванова.Вместе с сотнями других верующих она участвует в молебне перед образом, а потом стоит в очереди, чтобы к нему приложиться. Сама святыня в специальной капсуле. Это сделано для того, чтобы не попала влага и не было губительного для краски воздействия солнечного света. Икона ведь древняя.Про Донской образ, в отличие от большинства других, таких же известных, церковное предание заявляет четко: его написали на Руси. То есть икона не была чудесным образом явлена, как Богоматерь Казанская, и не принесена из Византии, как, например, Тихвинская. По сути, это первая широко почитаемая русская икона.Вот только когда она появилась? В этом вопросе очень много белых пятен.Самая распространенная версия родилась благодаря найденной исследователями записи во вкладной книге Донского монастыря. По ней, икону подарили князю Дмитрию донские казаки из Сиротина городка (ныне Волгоградская область)."Донския казаки, уведав о пришествии благоверного великого князя Дмитрия Ивановича в междуречье Дона и Непрядвы (перед Куликовским сражением. — Прим. ред.), вскоре в помощь православному воинству пришли бяше и сей Пречистыя Богоматери образ в дар благоверному великому князю Дмитрию Ивановичу и всему православному воинству в сохранение, а на побеждение нечестивых агарян, вручеща", — гласит приведенное в книге предание.Сама запись датируется 1692 годом. А вот когда появилась легенда — неизвестно. Скорее всего, не ранее XVII века. Все потому, что казачества в эпоху Дмитрия Донского не было. Тогда слово "казак" имело другое значение — батрак."В XIV-XV веках никакого Войска Донского не существовало, а казаками назывались нерегулярные татарские отряды, поступающие на службу к великому князю", — отмечает в монографии, посвященной Донской иконе, историк Левон Нерсесян.А изложенное выше предание могло сложиться, по его мнению, при Иване IV, когда значение Куликовской битвы закрепляется в русской истории и культуре. Тогда же, в середине XVI века, у князя Дмитрия Ивановича появляется прозвище — Донской.После смерти Грозного Москва чудом спаслась от крымских татар. И верующие связали это с заступничеством Богоматери — ведь весь город молился перед Донским образом. В честь этого события и основали одноименный монастырь.В память о мужеЕсть и другая версия о происхождении Донской иконы. О ней известно прежде всего из сказаний о Куликовской битве, написанных примерно в середине XV века. Согласно им, икона хранилась в Успенском соборе Коломны. Создали ее, по всей видимости, здешние иконописцы.Святыню местные жители вручили Дмитрию Донскому, который собирал войска с русских земель именно в Коломне. А после победы на Куликовом поле князь повелел перенести ее в Москву.Однако последние исследования российских искусствоведов показали: и эта гипотеза не соответствует действительности. Летом 1380 года Успенский собор в Коломне рухнул, князь не мог там молиться. Восстановили храм лишь в 1392-м. Возможно, тогда и появилась икона.По мнению Левона Нерсесяна, образ могли написать по заказу княгини Евдокии — супруги Донского. Она овдовела в 1389 году, Успенский храм в Коломне был ей особенно близок. Вполне вероятно, что икону она посвятила памяти мужа.Образ обрел известность сразу, хотя Донским его прозвали лишь в XVI веке. Это обстоятельство навело ученых на мысль о том, что икону создал один из величайших мастеров того времени.Москва или Коломна?В одной из летописей сохранилось упоминание о том, что Успенский собор в Коломне расписывал знаменитый Феофан Грек. Он переехал на Русь в 1370 году из крымской Кафы (современная Феодосия) и сначала творил в Новгороде — его фрески до сих пор можно увидеть в Преображенской церкви.Сама Донская икона, как отмечают искусствоведы, создана как раз в греческом стиле. Она относится к довольно распространенному в Византии той эпохи типу "Еле<em>у</em>са" ("Умиление"): младенец Христос сидит на руках у Богоматери и прижимается щекой к ее щеке. При этом взгляд Девы Марии полон печали — она знает, что Божественного Сына ждет страшная смерть на кресте.По сути, Феофан Грек популяризовал этот образ на Руси. Вот только далеко не все исследователи согласны, что он написал Донскую икону именно в Коломне. Все дело в том, что после Новгорода о его жизни мало что известно — есть лишь обрывочные сведения о работе в Москве. Поэтому вполне возможно, что летописец, повествуя о возведении собора в Коломне, имел в виду кого-нибудь из его учеников."Эта икона всегда была связана с Москвой и, вероятно, написана здесь. Время ее создания (1390-е годы. — Прим. ред.) вполне совпадает с известными нам сведениями о жизни Феофана Грека", — говорит настоятель храма при Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов."Неизвестный мастер"Версия о том, что автор Донской иконы — Феофан Грек, остается главной уже долгое время. Однако в последние годы все больше специалистов сомневаются в ней. Например, сотрудники Третьяковки с помощью специального рентгена обнаружили, что краски замешивали особым образом, который не характерен ни для византийской школы и Феофана Грека, ни для русской школы под руководством Андрея Рублева.Кроме того, на оборотной стороне Донского образа написана икона Успения Богоматери. И по технике она сильно отличается. Как отмечают искусствоведы, автор обоих ликов искусно совместил русский и греческий стили."Донская икона поистине шедевральна для своего времени. Но вот в чем проблема: с одной стороны, у нас есть замечательные произведения искусства. С другой — лишь несколько имен лучших мастеров. Поэтому образ, так как он выполнен преимущественно в греческом стиле, приписали Феофану Греку. То же самое и с ликами, имеющими русские черты, — их автоматически относят к творениям Андрея Рублева", — объясняет начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева Жанна Белик.Но с развитием науки в последние годы все изменилось: немало икон относят к Феофану Греку или Рублеву ошибочно. А все потому, что в XIV-XV веках существовало множество мастерских, которые принадлежали признанным мастерам того времени."Потребность в иконах тогда была очень большой. И над образом мог работать не один человек. Поэтому вряд ли автор Донской Богоматери — Феофан Грек. На Руси в то время жило много его соотечественников. На закате Византийского государства многие мастера перебирались на Русь просто потому, что там спокойнее и можно заниматься творчеством. Обычная ситуация", — говорит искусствовед.Специалисты приходят к выводу: икону написали в конце XIV века в Москве, которая после победы на Куликовом поле была на подъеме. Создал ее, видимо, неизвестный греческий художник или его русский ученик. Сейчас ученые лишь начали пересматривать традиционные взгляды на ту эпоху. Вполне возможно, что они откроют имя еще одного выдающегося мастера древнерусской иконописи, который на равных конкурировал с Феофаном Греком и Андреем Рублевым.
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дон, аналитика - религия и мировоззрение, куликово поле (заповедник), русская православная церковь, москва, волгоградская область

"Конкурент Рублева". Ученые ищут автора знаменитой Донской иконы

08:00 01.09.2020 (обновлено: 08:08 01.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкИкона Божией Матери "Донская". Работа Феофана Грека
Икона Божией Матери Донская. Работа Феофана Грека
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. У православных 1 сентября праздник Донской иконы Богоматери, считающейся одним из первых чудотворных образов, созданных на Руси. Однако ученые спорят о том, где именно и кто ее написал. О загадке особо почитаемой святыни — в материале РИА Новости.

Казаки, которых не было

Ежегодно в первые три дня сентября на поклонение верующим выставляется чудотворная Донская икона — ее специально привозят из Третьяковской галереи. Для православной Москвы это большое событие.
"Я всегда молюсь, чтобы ничего не случилось и икону благополучно доставили. Это же такая радость — видеть ее в родном монастыре!" — признается прихожанка обители Галина Иванова.
Вместе с сотнями других верующих она участвует в молебне перед образом, а потом стоит в очереди, чтобы к нему приложиться. Сама святыня в специальной капсуле. Это сделано для того, чтобы не попала влага и не было губительного для краски воздействия солнечного света. Икона ведь древняя.
© РИА Новости / М. Юрченко / Перейти в фотобанкКрестный ход с Донской иконой Божией Матери во время праздника в ее честь
Крестный ход с Донской иконой Божией Матери во время праздника в ее честь
© РИА Новости / М. Юрченко
Перейти в фотобанк
Крестный ход с Донской иконой Божией Матери во время праздника в ее честь
Про Донской образ, в отличие от большинства других, таких же известных, церковное предание заявляет четко: его написали на Руси. То есть икона не была чудесным образом явлена, как Богоматерь Казанская, и не принесена из Византии, как, например, Тихвинская. По сути, это первая широко почитаемая русская икона.
Вот только когда она появилась? В этом вопросе очень много белых пятен.
Самая распространенная версия родилась благодаря найденной исследователями записи во вкладной книге Донского монастыря. По ней, икону подарили князю Дмитрию донские казаки из Сиротина городка (ныне Волгоградская область).
"Донския казаки, уведав о пришествии благоверного великого князя Дмитрия Ивановича в междуречье Дона и Непрядвы (перед Куликовским сражением. — Прим. ред.), вскоре в помощь православному воинству пришли бяше и сей Пречистыя Богоматери образ в дар благоверному великому князю Дмитрию Ивановичу и всему православному воинству в сохранение, а на побеждение нечестивых агарян, вручеща", — гласит приведенное в книге предание.
Сама запись датируется 1692 годом. А вот когда появилась легенда — неизвестно. Скорее всего, не ранее XVII века. Все потому, что казачества в эпоху Дмитрия Донского не было. Тогда слово "казак" имело другое значение — батрак.
"В XIV-XV веках никакого Войска Донского не существовало, а казаками назывались нерегулярные татарские отряды, поступающие на службу к великому князю", — отмечает в монографии, посвященной Донской иконе, историк Левон Нерсесян.
А изложенное выше предание могло сложиться, по его мнению, при Иване IV, когда значение Куликовской битвы закрепляется в русской истории и культуре. Тогда же, в середине XVI века, у князя Дмитрия Ивановича появляется прозвище — Донской.
© РИА Новости / М. Юрченко / Перейти в фотобанкСобор Донской иконы Божией Матери
Собор Донской иконы Божией Матери
© РИА Новости / М. Юрченко
Перейти в фотобанк
Собор Донской иконы Божией Матери
После смерти Грозного Москва чудом спаслась от крымских татар. И верующие связали это с заступничеством Богоматери — ведь весь город молился перед Донским образом. В честь этого события и основали одноименный монастырь.

В память о муже

Есть и другая версия о происхождении Донской иконы. О ней известно прежде всего из сказаний о Куликовской битве, написанных примерно в середине XV века. Согласно им, икона хранилась в Успенском соборе Коломны. Создали ее, по всей видимости, здешние иконописцы.
Святыню местные жители вручили Дмитрию Донскому, который собирал войска с русских земель именно в Коломне. А после победы на Куликовом поле князь повелел перенести ее в Москву.
Однако последние исследования российских искусствоведов показали: и эта гипотеза не соответствует действительности. Летом 1380 года Успенский собор в Коломне рухнул, князь не мог там молиться. Восстановили храм лишь в 1392-м. Возможно, тогда и появилась икона.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУспенский кафедральный собор на Cоборной площади Коломенского кремля
Успенский Кафедральный собор на Cоборной площади Коломенского кремля
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Успенский кафедральный собор на Cоборной площади Коломенского кремля
По мнению Левона Нерсесяна, образ могли написать по заказу княгини Евдокии — супруги Донского. Она овдовела в 1389 году, Успенский храм в Коломне был ей особенно близок. Вполне вероятно, что икону она посвятила памяти мужа.
Образ обрел известность сразу, хотя Донским его прозвали лишь в XVI веке. Это обстоятельство навело ученых на мысль о том, что икону создал один из величайших мастеров того времени.

Москва или Коломна?

В одной из летописей сохранилось упоминание о том, что Успенский собор в Коломне расписывал знаменитый Феофан Грек. Он переехал на Русь в 1370 году из крымской Кафы (современная Феодосия) и сначала творил в Новгороде — его фрески до сих пор можно увидеть в Преображенской церкви.
Сама Донская икона, как отмечают искусствоведы, создана как раз в греческом стиле. Она относится к довольно распространенному в Византии той эпохи типу "Елеуса" ("Умиление"): младенец Христос сидит на руках у Богоматери и прижимается щекой к ее щеке. При этом взгляд Девы Марии полон печали — она знает, что Божественного Сына ждет страшная смерть на кресте.
© РИА НовостиХристос Пантократор. Фрески Феофана Грека в куполе храма Спаса на Ильине в Великом Новгороде
Христос Пантократор. Фрески Феофана Грека в куполе храма Спаса на Ильине в Великом Новгороде
© РИА Новости
Христос Пантократор. Фрески Феофана Грека в куполе храма Спаса на Ильине в Великом Новгороде
По сути, Феофан Грек популяризовал этот образ на Руси. Вот только далеко не все исследователи согласны, что он написал Донскую икону именно в Коломне. Все дело в том, что после Новгорода о его жизни мало что известно — есть лишь обрывочные сведения о работе в Москве. Поэтому вполне возможно, что летописец, повествуя о возведении собора в Коломне, имел в виду кого-нибудь из его учеников.
"Эта икона всегда была связана с Москвой и, вероятно, написана здесь. Время ее создания (1390-е годы. — Прим. ред.) вполне совпадает с известными нам сведениями о жизни Феофана Грека", — говорит настоятель храма при Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов.

"Неизвестный мастер"

Версия о том, что автор Донской иконы — Феофан Грек, остается главной уже долгое время. Однако в последние годы все больше специалистов сомневаются в ней. Например, сотрудники Третьяковки с помощью специального рентгена обнаружили, что краски замешивали особым образом, который не характерен ни для византийской школы и Феофана Грека, ни для русской школы под руководством Андрея Рублева.
Кроме того, на оборотной стороне Донского образа написана икона Успения Богоматери. И по технике она сильно отличается. Как отмечают искусствоведы, автор обоих ликов искусно совместил русский и греческий стили.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины А. П. Бубнова "Утро на поле Куликовом"
Репродукция картины А.П.Бубнова Утро на поле Куликовом
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Репродукция картины А. П. Бубнова "Утро на поле Куликовом"
"Донская икона поистине шедевральна для своего времени. Но вот в чем проблема: с одной стороны, у нас есть замечательные произведения искусства. С другой — лишь несколько имен лучших мастеров. Поэтому образ, так как он выполнен преимущественно в греческом стиле, приписали Феофану Греку. То же самое и с ликами, имеющими русские черты, — их автоматически относят к творениям Андрея Рублева", — объясняет начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева Жанна Белик.
Но с развитием науки в последние годы все изменилось: немало икон относят к Феофану Греку или Рублеву ошибочно. А все потому, что в XIV-XV веках существовало множество мастерских, которые принадлежали признанным мастерам того времени.
"Потребность в иконах тогда была очень большой. И над образом мог работать не один человек. Поэтому вряд ли автор Донской Богоматери — Феофан Грек. На Руси в то время жило много его соотечественников. На закате Византийского государства многие мастера перебирались на Русь просто потому, что там спокойнее и можно заниматься творчеством. Обычная ситуация", — говорит искусствовед.
Специалисты приходят к выводу: икону написали в конце XIV века в Москве, которая после победы на Куликовом поле была на подъеме. Создал ее, видимо, неизвестный греческий художник или его русский ученик. Сейчас ученые лишь начали пересматривать традиционные взгляды на ту эпоху. Вполне возможно, что они откроют имя еще одного выдающегося мастера древнерусской иконописи, который на равных конкурировал с Феофаном Греком и Андреем Рублевым.
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Религия и мировоззрениеДонАналитика - Религия и мировоззрениеКуликово поле (заповедник)Русская православная церковьМоскваВолгоградская область
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