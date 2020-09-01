https://ria.ru/20200901/didenko-1576572091.html

"Выпрашивала у него секс". Диденко заявила, что рассталась с возлюбленным

"Аптечный ревизорро", блогер Екатерина Диденко, чей супруг погиб на вечеринке с сухим льдом, рассказала в Instagram об обманувшем ее возлюбленном. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:21

2020-09-01T13:21

2020-09-01T22:45

екатерина диденко

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>"Аптечный ревизорро", блогер <a href="https://ria.ru/person_ekaterina-didenko/" target="_blank">Екатерина Диденко</a>, чей супруг погиб на вечеринке с сухим льдом, рассказала в <a href="https://www.instagram.com/p/CEjt3u5BI2E/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> об обманувшем ее возлюбленном. По ее словам, вскоре после гибели мужа с ней связался молодой человек по имени Юрий. Он предложил научить Диденко вокалу, рассказывал о написанных им песнях. "Мне было ужасно одиноко, он внимательно слушал, поддерживал, заботился. Я привыкала к нему", — призналась блогер.Затем молодой человек заявил, что женщина должна рассказывать о нем подписчикам и снимать совместные видео, иначе он отказывается общаться. Диденко рассказала, что ее тянуло к другу, а он отстранялся и "позволял" быть рядом только в обмен на совместные публикации. По словам Диденко, к ней вовремя пришло понимание ситуации и она не позволила "развести себя" на брак. Муж Екатерины Диденко погиб в феврале в одном из банных комплексов в Москве, где блогер праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а ее муж Валентин умер позже в реанимации. Спустя несколько месяцев блогерша представила своего нового молодого человека. Лицо и имя избранника она тщательно скрывает, но мужчина присутствует практически на всех ее фото и видео. Подписчики называют его Владом.

https://ria.ru/20200809/1575558741.html

https://ria.ru/20200402/1569471667.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина диденко, общество