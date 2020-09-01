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"Выпрашивала у него секс". Диденко заявила, что рассталась с возлюбленным
"Аптечный ревизорро", блогер Екатерина Диденко, чей супруг погиб на вечеринке с сухим льдом, рассказала в Instagram об обманувшем ее возлюбленном. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:21
2020-09-01T22:45
екатерина диденко
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>"Аптечный ревизорро", блогер <a href="https://ria.ru/person_ekaterina-didenko/" target="_blank">Екатерина Диденко</a>, чей супруг погиб на вечеринке с сухим льдом, рассказала в <a href="https://www.instagram.com/p/CEjt3u5BI2E/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> об обманувшем ее возлюбленном. По ее словам, вскоре после гибели мужа с ней связался молодой человек по имени Юрий. Он предложил научить Диденко вокалу, рассказывал о написанных им песнях. "Мне было ужасно одиноко, он внимательно слушал, поддерживал, заботился. Я привыкала к нему", — призналась блогер.Затем молодой человек заявил, что женщина должна рассказывать о нем подписчикам и снимать совместные видео, иначе он отказывается общаться. Диденко рассказала, что ее тянуло к другу, а он отстранялся и "позволял" быть рядом только в обмен на совместные публикации. По словам Диденко, к ней вовремя пришло понимание ситуации и она не позволила "развести себя" на брак. Муж Екатерины Диденко погиб в феврале в одном из банных комплексов в Москве, где блогер праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а ее муж Валентин умер позже в реанимации. Спустя несколько месяцев блогерша представила своего нового молодого человека. Лицо и имя избранника она тщательно скрывает, но мужчина присутствует практически на всех ее фото и видео. Подписчики называют его Владом.
https://ria.ru/20200809/1575558741.html
https://ria.ru/20200402/1569471667.html
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екатерина диденко, общество

"Выпрашивала у него секс". Диденко заявила, что рассталась с возлюбленным

13:21 01.09.2020 (обновлено: 22:45 01.09.2020)
40727
© Фото : Инстаграм-аккаунт @didenko.katerinaСториз из инстаграма Екатерины Диденко от 1 сентября 2020
Сториз из инстаграма Екатерины Диденко от 1 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Инстаграм-аккаунт @didenko.katerina
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Аптечный ревизорро", блогер Екатерина Диденко, чей супруг погиб на вечеринке с сухим льдом, рассказала в Instagram об обманувшем ее возлюбленном.
По ее словам, вскоре после гибели мужа с ней связался молодой человек по имени Юрий. Он предложил научить Диденко вокалу, рассказывал о написанных им песнях.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа, 19:38
Блогершу, чей муж погиб на вечеринке, затравили из-за нового романа
"Мне было ужасно одиноко, он внимательно слушал, поддерживал, заботился. Я привыкала к нему", — призналась блогер.
Затем молодой человек заявил, что женщина должна рассказывать о нем подписчикам и снимать совместные видео, иначе он отказывается общаться. Диденко рассказала, что ее тянуло к другу, а он отстранялся и "позволял" быть рядом только в обмен на совместные публикации.

"Тогда я не видела ничего и никого не хотела слушать. Я платила за него везде! Помогала развивать блог! Купила песню, которая мне не нужна, за огромные деньги! Дошло даже до того, что я выпрашивала у него секс!" — отметила блогер.

По словам Диденко, к ней вовремя пришло понимание ситуации и она не позволила "развести себя" на брак.
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2 апреля, 03:06
Диденко заявила, что погибшим на ее дне рождения "просто не повезло"
Муж Екатерины Диденко погиб в феврале в одном из банных комплексов в Москве, где блогер праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а ее муж Валентин умер позже в реанимации.
Спустя несколько месяцев блогерша представила своего нового молодого человека. Лицо и имя избранника она тщательно скрывает, но мужчина присутствует практически на всех ее фото и видео. Подписчики называют его Владом.
223668135
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Екатерина ДиденкоОбщество
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