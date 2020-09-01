https://ria.ru/20200901/deti-1576557324.html

Стало известно, как родители контролируют детей в интернете

Большинство российских родителей использует приложения родительского контроля с целью обезопасить ребенка от нежелательного контента и опасных групп в соцсетях, РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T08:30

2020-09-01T08:30

2020-09-01T08:30

россия

роскачество

технологии

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Большинство российских родителей использует приложения родительского контроля с целью обезопасить ребенка от нежелательного контента и опасных групп в соцсетях, а не для того, чтобы лишить детей интернета или контролировать их увлечения, следует из материалов <a href="https://rskrf.ru/news/deti-v-internete/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Роскачества</a>.В опросе, который проводился Центром изучения потребительского поведения Роскачества с 5 по 7 августа по онлайн-панели агентства OMI (Online Market Intelligence), участвовало 879 человек. Согласно данным организации, каждый четвертый (24%) родитель использует приложение родительского контроля для детей в возрасте младше 7 лет, почти каждый третий (30%) - для детей в возрасте от 7 до 15 лет."Среди причин, по которым родители устанавливают приложения родительского контроля, лидерами стали желание уберечь ребенка от нежелательного контента (72%) и желание знать, находится ли ребенок в безопасности (68%). При этом наименее популярными стали ответы "хочу, чтобы ребенок меньше сидел в интернете", и "хочу знать, чем ребенок увлекается", - отмечают эксперты.Вариант ответа "хочу, чтобы ребенок меньше сидел в интернете и больше времени уделял прогулкам/учебе/чтению", выбрали 51% респондентов; "хочу знать, чем увлекается мой ребенок", - 43%. Используют приложения контроля, чтобы быть в курсе, кто окружает ребенка, с кем он общается, 63% опрошенных родителей; хотят быть уверены, что ребенок не ищет ничего плохого в интернете - 59%. При этом только треть ответивших (36%) считают, что в таком приложении нужны советы психолога.Основными опасностями и угрозами для детей в интернете родители считают контент, связанный с насилием и жестокостью (90%), общение с незнакомцами (89%), опасные группы в социальных сетях (89%), а также информацию, связанную с употреблением наркотиков (86%), и порнографический контент (84%).Роскачество также отмечает, что сами дети осознают, что приложения родительского контроля на их устройствах — вынужденное условие свободного интернета-серфинга с самого раннего возраста: только у 9% родителей дети негативно отнеслись к установке таких программ, а больше трети (38%) приняли средства мониторинга на своих гаджетах положительно.Центр цифровой экспертизы Роскачества проводит исследование наиболее популярных мобильных приложений родительского контроля для платформ <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> и <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>, его результаты будут опубликованы в сентябре, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20190708/1556256220.html

https://sn.ria.ru/20191127/1561683319.html

https://sn.ria.ru/20200824/1576220613.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество, технологии