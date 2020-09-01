https://ria.ru/20200901/deputat-1576600636.html

Опубликовавшего скандальные видео депутата Рады выгнали из "Слуги народа"

Депутата Верховной рады Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа", соответствующую информацию во вторник опубликовала пресс-служба партии. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:52

2020-09-01T19:52

2020-09-01T19:52

гео лерос

партия "слуга народа"

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Депутата <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа", соответствующую информацию во вторник опубликовала пресс-служба партии.В пятницу, 28 августа, <a href="http://ria.ru/person_geo-leros/" target="_blank">Лерос </a>заявил, что ему сожгли автомобиль. Полиция возбудила дело."Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "<a href="https://ria.ru/organization_partiya-sluga-naroda" target="_blank">Слуга народа</a>" в Верховной раде Украины", - сообщила пресс-служба в Telegram.Ранее Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и Госбюро расследований. Затем Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.Позднее Лерос заявил, что ему стало известно о новых коррупционных схемах украинских топ-чиновников и политиков, среди которых руководитель офиса президента, депутат передал флешку с этими данными в Национальное антикоррупционное бюро Украины (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_antikorrupcionnoe_bjuro_Ukrainy_NABU/" target="_blank" data-auto="true">НАБУ</a>).Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти после публикации видео с человеком, похожим на брата главы офиса президента.Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> назвал записи брата Ермака "пустым делом" и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По его словам, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам же Ермак назвал "спланированной операцией" публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.

https://ria.ru/20200413/1569882066.html

https://ria.ru/20191221/1562638078.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гео лерос, партия "слуга народа", национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, украина, в мире