Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/deputat-1576600636.html
Опубликовавшего скандальные видео депутата Рады выгнали из "Слуги народа"
Депутата Верховной рады Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа", соответствующую информацию во вторник опубликовала пресс-служба партии. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T19:52
2020-09-01T19:52
гео лерос
партия "слуга народа"
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118737_0:135:2893:1762_1400x0_80_0_0_60e47f33cf72252f6670658912a713cd.jpg
<strong>КИЕВ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Депутата <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа", соответствующую информацию во вторник опубликовала пресс-служба партии.В пятницу, 28 августа, <a href="http://ria.ru/person_geo-leros/" target="_blank">Лерос </a>заявил, что ему сожгли автомобиль. Полиция возбудила дело."Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "<a href="https://ria.ru/organization_partiya-sluga-naroda" target="_blank">Слуга народа</a>" в Верховной раде Украины", - сообщила пресс-служба в Telegram.Ранее Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и Госбюро расследований. Затем Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.Позднее Лерос заявил, что ему стало известно о новых коррупционных схемах украинских топ-чиновников и политиков, среди которых руководитель офиса президента, депутат передал флешку с этими данными в Национальное антикоррупционное бюро Украины (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_antikorrupcionnoe_bjuro_Ukrainy_NABU/" target="_blank" data-auto="true">НАБУ</a>).Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти после публикации видео с человеком, похожим на брата главы офиса президента.Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> назвал записи брата Ермака "пустым делом" и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По его словам, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам же Ермак назвал "спланированной операцией" публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.
https://ria.ru/20200413/1569882066.html
https://ria.ru/20191221/1562638078.html
4
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118737_181:0:2710:1897_1400x0_80_0_0_b85219fe8c914328498bdcc8358636bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гео лерос, партия "слуга народа", национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, украина, в мире

Опубликовавшего скандальные видео депутата Рады выгнали из "Слуги народа"

19:52 01.09.2020
2079
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Депутата Верховной рады Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа", соответствующую информацию во вторник опубликовала пресс-служба партии.
В пятницу, 28 августа, Лерос заявил, что ему сожгли автомобиль. Полиция возбудила дело.
"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины", - сообщила пресс-служба в Telegram.
Ранее Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований. Затем Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2020
13 апреля, 08:00Распространение нового коронавируса
Новый "честный" президент. Как коррупция поглотила команду Зеленского
Позднее Лерос заявил, что ему стало известно о новых коррупционных схемах украинских топ-чиновников и политиков, среди которых руководитель офиса президента, депутат передал флешку с этими данными в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти после публикации видео с человеком, похожим на брата главы офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал записи брата Ермака "пустым делом" и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По его словам, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам же Ермак назвал "спланированной операцией" публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.
Офис компании Нафтогаз в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2019
21 декабря 2019, 08:00
Ничто не чуждо: как США экспортируют коррупцию на Украину
1933037
Обсудить 4
Гео ЛеросПартия "Слуга народа"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Политтехнолог Виталий Шкляров
Задержанный в Белоруссии политтехнолог сравнил СИЗО с "пыточной"
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
В Госдуме ответили на заявление Тихановской о Крыме
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
Украина накопила рекордные объемы газа
Участники студенческой акции протеста в Минске
МИД ответил на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Охлобыстин извинился за слова о "самом страшном" городе на юге России
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Лекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова
Казанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга
Патриарх коснулся судьбы исчезнувших Казанской и Смоленской икон
Многоцелевые истребители Су-27
МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой
Участники студенческой акции протеста в Минске
Reuters: в США допустили новые санкции против России из-за Белоруссии
Надежда Савченко
"Не взлетит!": фотографию Надежды Савченко с крыльями высмеяли в Сети
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко рассказал, как устраивал на госслужбу оппозиционера Латушко
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователя Эфендиева арестовали до конца октября
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
23:26В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Лента новостейМолния