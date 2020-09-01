Опубликовавшего скандальные видео депутата Рады выгнали из "Слуги народа"
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Депутата Верховной рады Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа", соответствующую информацию во вторник опубликовала пресс-служба партии.
В пятницу, 28 августа, Лерос заявил, что ему сожгли автомобиль. Полиция возбудила дело.
"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины", - сообщила пресс-служба в Telegram.
Ранее Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований. Затем Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.
Позднее Лерос заявил, что ему стало известно о новых коррупционных схемах украинских топ-чиновников и политиков, среди которых руководитель офиса президента, депутат передал флешку с этими данными в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти после публикации видео с человеком, похожим на брата главы офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал записи брата Ермака "пустым делом" и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По его словам, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам же Ермак назвал "спланированной операцией" публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.
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