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Дегтярев назвал главную проблему Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что по итогам месяца работы может назвать главной проблемой региона практически полностью... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:07
2020-09-01T13:07
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
госдума рф
хабаровский край
политика
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<strong>ХАБАРОВСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что по итогам месяца работы может назвать главной проблемой региона практически полностью демонтированную систему государственного управления.Дегтярев рассказал о кадровой политике в правительстве региона и отметил, что набирать кадры планирует в основном среди хабаровчан. Он отметил, что пригласил многих выходцев из Хабаровского края, которые сделали карьеру в органах государственной власти в других регионах, вернуться и работать с ним, в частности, региональный минздрав возглавил Евгений Никонов, который ранее работал в департаменте здравоохранения Москвы.Дегтярев анонсировал назначения руководителей других министерств и пообещал, что в среду лично представит нового министра культуры региона. "Сразу могу сказать, что на транспорт поставлю не местного чиновника. Почему - объясняю. Вы знаете, и.о. министра транспорта сейчас под домашним арестом прежний, которого я критиковал. Какого ни возьми чиновника местного, связанного с дорожным строительством или транспортом, прилаживаю его, пытаюсь так приладить, так - и везде вижу последствия. С кем-то учился, с кем-то имел дело, какие-то пятна в биографии", - рассказал Дегтярев.Экс-депутат Госдумы от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> в связи с утратой доверия.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/pogoda-1576506821.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575931551.html
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, хабаровский край, политика

Дегтярев назвал главную проблему Хабаровского края

13:07 01.09.2020
2728
© РИА Новости / Александр НатрускинМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что по итогам месяца работы может назвать главной проблемой региона практически полностью демонтированную систему государственного управления.
"Главный вывод, не хочу никого обидеть, что здесь, по моим ощущениям, отсутствовала система государственного управления в том виде, в котором она должна быть - с ответственными, с контролем, с работой с федеральным центром качественной, без заигрываний, но и без критики", - сказал Дегтярев в ходе прямой линии с жителями Хабаровского края.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 08:40
"Полный паралич". Дегтярева возмутила работа чиновников во время паводка
"Я считаю, что была здесь госвласть демонтирована. Не хочу обвинять предшественников и кто это сделал, это, мне кажется, просто тянулось-тянулось и в какой-то момент все пришло к тому состоянию, в котором я все это дело возглавил. Почему - не знаю", - добавил он.
Дегтярев рассказал о кадровой политике в правительстве региона и отметил, что набирать кадры планирует в основном среди хабаровчан. Он отметил, что пригласил многих выходцев из Хабаровского края, которые сделали карьеру в органах государственной власти в других регионах, вернуться и работать с ним, в частности, региональный минздрав возглавил Евгений Никонов, который ранее работал в департаменте здравоохранения Москвы.
Дегтярев анонсировал назначения руководителей других министерств и пообещал, что в среду лично представит нового министра культуры региона. "Сразу могу сказать, что на транспорт поставлю не местного чиновника. Почему - объясняю. Вы знаете, и.о. министра транспорта сейчас под домашним арестом прежний, которого я критиковал. Какого ни возьми чиновника местного, связанного с дорожным строительством или транспортом, прилаживаю его, пытаюсь так приладить, так - и везде вижу последствия. С кем-то учился, с кем-то имел дело, какие-то пятна в биографии", - рассказал Дегтярев.
Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время совещания в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 13:19Сказано в эфире
Эксперт: Дегтярев создает "альтернативу улице" в Хабаровском краеВ Хабаровском крае появится народный совет. Это решение врио губернатора Михаила Дегтярева прокомментировал в интервью радио Sputnik генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРГосдума РФХабаровский крайПолитика
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