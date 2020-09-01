https://ria.ru/20200901/degtyarev-1576572366.html

Дегтярев назвал главную проблему Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что по итогам месяца работы может назвать главной проблемой региона практически полностью... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:07

2020-09-01T13:07

2020-09-01T13:07

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

михаил дегтярев

лдпр

госдума рф

хабаровский край

политика

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<strong>ХАБАРОВСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что по итогам месяца работы может назвать главной проблемой региона практически полностью демонтированную систему государственного управления.Дегтярев рассказал о кадровой политике в правительстве региона и отметил, что набирать кадры планирует в основном среди хабаровчан. Он отметил, что пригласил многих выходцев из Хабаровского края, которые сделали карьеру в органах государственной власти в других регионах, вернуться и работать с ним, в частности, региональный минздрав возглавил Евгений Никонов, который ранее работал в департаменте здравоохранения Москвы.Дегтярев анонсировал назначения руководителей других министерств и пообещал, что в среду лично представит нового министра культуры региона. "Сразу могу сказать, что на транспорт поставлю не местного чиновника. Почему - объясняю. Вы знаете, и.о. министра транспорта сейчас под домашним арестом прежний, которого я критиковал. Какого ни возьми чиновника местного, связанного с дорожным строительством или транспортом, прилаживаю его, пытаюсь так приладить, так - и везде вижу последствия. С кем-то учился, с кем-то имел дело, какие-то пятна в биографии", - рассказал Дегтярев.Экс-депутат Госдумы от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> в связи с утратой доверия.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/pogoda-1576506821.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575931551.html

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хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, хабаровский край, политика