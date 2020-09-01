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Появилось видео с места убийства предпринимателя Деданина в Бугульме
Следственный комитет РФ опубликовал видео с места преступления в Бугульме, где во вторник днём был застрелен известный предприниматель Евгений Деданин, два года РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:27
2020-09-01T21:39
россия
самарская область
бугульма
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Следственный комитет РФ опубликовал видео с места преступления в Бугульме, где во вторник днём был застрелен известный предприниматель Евгений Деданин, два года назад убивший двух напавших на его дом грабителей.Ранее источник в силовых структурах Татарстана сообщил РИА Новости, что Деданин был застрелен. В МВД по Татарстану подтвердили эту информацию. Сообщение об убийстве предпринимателя поступило в дежурную часть в 14.32. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний гражданин иностранного государства, проживающий в Самаре. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".На видео с камер наблюдения видно, как на базу приезжает Деданин, здоровается и коротко разговаривает с кем-то из знакомых. Позднее другая камера фиксирует, как к месту преступления идёт предполагаемый убийца – мужчина, одетый во все темное, который прикрывает лицо рукой. Самого момента убийства на опубликованном видео нет.Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах республики, предполагаемый киллер приехал к месту преступления на машине и поджидал потерпевшего. Он дважды выстрелил в Деданина – в голову и грудь, после чего скрылся с места преступления на машине. На месте происшествия было обнаружено орудие убийства – пистолет.По данным МВД, двое неизвестных в масках утром 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> 39-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, а также маски, рация, ключи, отвертка, бинокль, принадлежавшие нападавшим.Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – 47-летний ранее не судимый житель <a href="http://ria.ru/location_Bugulma/" target="_blank" data-auto="true">Бугульмы</a> Андрей Климанов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.В отношении Деданина два года назад было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина отменено прокуратурой.
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россия
самарская область
бугульма
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Видео с места преступления в Бугульме: кадры СК РФ
Следственный комитет РФ опубликовал видео с места преступления в Бугульме, где во вторник днём был застрелен известный предприниматель Евгений Деданин, два года назад убивший двух напавших на его дом грабителей.
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видео, россия, самарская область, бугульма, происшествия
Появилось видео с места убийства предпринимателя Деданина в Бугульме
КАЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео с места преступления в Бугульме, где во вторник днём был застрелен известный предприниматель Евгений Деданин, два года назад убивший двух напавших на его дом грабителей.
2020-09-01T21:27
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Появилось видео с места убийства предпринимателя Деданина в Бугульме

21:27 01.09.2020 (обновлено: 21:39 01.09.2020)
10894
КАЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео с места преступления в Бугульме, где во вторник днём был застрелен известный предприниматель Евгений Деданин, два года назад убивший двух напавших на его дом грабителей.
Ранее источник в силовых структурах Татарстана сообщил РИА Новости, что Деданин был застрелен. В МВД по Татарстану подтвердили эту информацию. Сообщение об убийстве предпринимателя поступило в дежурную часть в 14.32. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний гражданин иностранного государства, проживающий в Самаре. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
На видео с камер наблюдения видно, как на базу приезжает Деданин, здоровается и коротко разговаривает с кем-то из знакомых. Позднее другая камера фиксирует, как к месту преступления идёт предполагаемый убийца – мужчина, одетый во все темное, который прикрывает лицо рукой. Самого момента убийства на опубликованном видео нет.
Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах республики, предполагаемый киллер приехал к месту преступления на машине и поджидал потерпевшего. Он дважды выстрелил в Деданина – в голову и грудь, после чего скрылся с места преступления на машине. На месте происшествия было обнаружено орудие убийства – пистолет.
По данным МВД, двое неизвестных в масках утром 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители Самарской области 39-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, а также маски, рация, ключи, отвертка, бинокль, принадлежавшие нападавшим.
Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – 47-летний ранее не судимый житель Бугульмы Андрей Климанов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В отношении Деданина два года назад было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина отменено прокуратурой.
13118153
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РоссияСамарская областьБугульмаПроисшествия
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