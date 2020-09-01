Чубайс рассказал о либералах, чьи портреты висят у него в кабинете
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме "Открытые инновации"
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал, что в его кабинете висят портреты очень важных для него общественных и политических деятелей начала XX века либеральных взглядов - Петра Струве и Василия Маклакова.
"Это портреты очень важных для меня людей. Одного из них зовут Петр Струве, другого зовут Василий Маклаков. Это два человека, которые, собственно, создали российский либерализм - либерализм первой волны, который достиг фантастических успехов в нашей истории, абсолютно никому неизвестных, к большому сожалению", - сказал Чубайс в ходе презентации учебника по возобновляемой энергетике.
"Успех, состоявший в том, что этим людям удалось добиться изменения государственного строя в стране без всяких вооруженных или террористических способов. В отличие от всяких революционеров они силой слова изменили государственный строй страны - из монархии Россия превратилась в конституционную монархию", - заявил он.
Петр Струве - известный русский общественный и политический деятель, философ и экономист. Покинул Россию после революции 1917 года.
Василий Маклаков - адвокат, депутат Государственной думы, один из лидеров кадетов. В октябре 1917 года был назначен послом Российской республики во Франции. После прихода к власти большевиков оказался в эмиграции.