https://ria.ru/20200901/chubays-1576570725.html

Чубайс рассказал о либералах, чьи портреты висят у него в кабинете

Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал, что в его кабинете висят портреты очень важных для него общественных и политических деятелей начала XX века... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:45

2020-09-01T12:45

2020-09-01T12:45

роснано

анатолий чубайс

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Глава УК "<a href="http://ria.ru/organization_ROSNANO/" target="_blank" data-auto="true">Роснано</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_CHubajjs/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Чубайс</a> рассказал, что в его кабинете висят портреты очень важных для него общественных и политических деятелей начала XX века либеральных взглядов - Петра Струве и Василия Маклакова."Это портреты очень важных для меня людей. Одного из них зовут Петр Струве, другого зовут Василий Маклаков. Это два человека, которые, собственно, создали российский либерализм - либерализм первой волны, который достиг фантастических успехов в нашей истории, абсолютно никому неизвестных, к большому сожалению", - сказал Чубайс в ходе презентации учебника по возобновляемой энергетике.Петр Струве - известный русский общественный и политический деятель, философ и экономист. Покинул Россию после революции 1917 года.Василий Маклаков - адвокат, депутат Государственной думы, один из лидеров кадетов. В октябре 1917 года был назначен послом Российской республики во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. После прихода к власти большевиков оказался в эмиграции.

https://radiosputnik.ria.ru/20200527/1572075543.html

Гаврила Петрович Самый ненужный чубайс из всех Чубайсов России! 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснано, анатолий чубайс, общество