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Чубайс рассказал о либералах, чьи портреты висят у него в кабинете
Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал, что в его кабинете висят портреты очень важных для него общественных и политических деятелей начала XX века... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:45
2020-09-01T12:45
роснано
анатолий чубайс
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Глава УК "<a href="http://ria.ru/organization_ROSNANO/" target="_blank" data-auto="true">Роснано</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_CHubajjs/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Чубайс</a> рассказал, что в его кабинете висят портреты очень важных для него общественных и политических деятелей начала XX века либеральных взглядов - Петра Струве и Василия Маклакова."Это портреты очень важных для меня людей. Одного из них зовут Петр Струве, другого зовут Василий Маклаков. Это два человека, которые, собственно, создали российский либерализм - либерализм первой волны, который достиг фантастических успехов в нашей истории, абсолютно никому неизвестных, к большому сожалению", - сказал Чубайс в ходе презентации учебника по возобновляемой энергетике.Петр Струве - известный русский общественный и политический деятель, философ и экономист. Покинул Россию после революции 1917 года.Василий Маклаков - адвокат, депутат Государственной думы, один из лидеров кадетов. В октябре 1917 года был назначен послом Российской республики во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. После прихода к власти большевиков оказался в эмиграции.
https://radiosputnik.ria.ru/20200527/1572075543.html
Самый ненужный чубайс из всех Чубайсов России!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
роснано, анатолий чубайс, общество

Чубайс рассказал о либералах, чьи портреты висят у него в кабинете

12:45 01.09.2020
1122
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме "Открытые инновации"
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал, что в его кабинете висят портреты очень важных для него общественных и политических деятелей начала XX века либеральных взглядов - Петра Струве и Василия Маклакова.
"Это портреты очень важных для меня людей. Одного из них зовут Петр Струве, другого зовут Василий Маклаков. Это два человека, которые, собственно, создали российский либерализм - либерализм первой волны, который достиг фантастических успехов в нашей истории, абсолютно никому неизвестных, к большому сожалению", - сказал Чубайс в ходе презентации учебника по возобновляемой энергетике.
"Успех, состоявший в том, что этим людям удалось добиться изменения государственного строя в стране без всяких вооруженных или террористических способов. В отличие от всяких революционеров они силой слова изменили государственный строй страны - из монархии Россия превратилась в конституционную монархию", - заявил он.
Петр Струве - известный русский общественный и политический деятель, философ и экономист. Покинул Россию после революции 1917 года.
Василий Маклаков - адвокат, депутат Государственной думы, один из лидеров кадетов. В октябре 1917 года был назначен послом Российской республики во Франции. После прихода к власти большевиков оказался в эмиграции.
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Гаврила Петрович
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