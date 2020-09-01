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В Москве начали акцию по чипированию домашних животных
Новая акция по чипированию домашних животных началась в ветеринарных клиниках Москвы, с 1 по 30 сентября это можно сделать по сниженной цене, сообщается на... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T09:29
2020-09-01T09:29
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Новая акция по чипированию домашних животных началась в ветеринарных клиниках <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, с 1 по 30 сентября это можно сделать по сниженной цене, сообщается на официальном <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">сайте</a> мэра Москвы.Подобная акция проводилась этой весной. "По просьбе москвичей ветеринарная служба возобновляет акцию по чипированию животных, которую мы проводили весной этого года. За время действия акции ветеринарные специалисты прочипировали более 600 собак и кошек. Мы понимаем востребованность услуги у владельцев животных, поэтому и приняли решение возобновить акцию. Теперь у москвичей есть возможность в течение всего сентября воспользоваться услугой со скидкой", - рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.Отмечается, что ежегодно в государственных ветеринарных учреждениях города чипируют свыше 6 тысяч домашних собак и кошек. Процедура чипирования позволяет найти потерянное животное и вернуть его хозяевам. Кроме того, наличие микрочипа поможет владельцу доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену.Кроме того, по номеру чипа можно узнать информацию о вакцинации животного и его историю болезни. Также он необходим для вывоза питомца за рубеж. Чипировать животное в Москве можно в 26 столичных ветеринарных клиниках, предварительно записавшись на прием к ветеринарному врачу через портал mos.ru.
https://ria.ru/20200727/1574955390.html
https://ria.ru/20200725/1574909505.html
москва
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москва, общество

В Москве начали акцию по чипированию домашних животных

09:29 01.09.2020
1066
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСобака в парке
Собака в парке
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собака в парке. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новая акция по чипированию домашних животных началась в ветеринарных клиниках Москвы, с 1 по 30 сентября это можно сделать по сниженной цене, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"С 1 по 30 сентября в государственных ветеринарных клиниках Москвы проводится акция по чипированию домашних животных по сниженной цене. Стоимость услуги составит всего 682 рубля с учетом микрочипа", - отмечается в сообщении.
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Подобная акция проводилась этой весной. "По просьбе москвичей ветеринарная служба возобновляет акцию по чипированию животных, которую мы проводили весной этого года. За время действия акции ветеринарные специалисты прочипировали более 600 собак и кошек. Мы понимаем востребованность услуги у владельцев животных, поэтому и приняли решение возобновить акцию. Теперь у москвичей есть возможность в течение всего сентября воспользоваться услугой со скидкой", - рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
Отмечается, что ежегодно в государственных ветеринарных учреждениях города чипируют свыше 6 тысяч домашних собак и кошек. Процедура чипирования позволяет найти потерянное животное и вернуть его хозяевам. Кроме того, наличие микрочипа поможет владельцу доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену.
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"Процедура установки чипа, содержащего персональный 15-значный номер, занимает несколько минут и абсолютно безопасна для домашнего животного. Информация о номере чипа вносится в ветеринарную автоматизированную базу данных чипированных животных", - говорится в сообщении.
Кроме того, по номеру чипа можно узнать информацию о вакцинации животного и его историю болезни. Также он необходим для вывоза питомца за рубеж. Чипировать животное в Москве можно в 26 столичных ветеринарных клиниках, предварительно записавшись на прием к ветеринарному врачу через портал mos.ru.
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МоскваОбщество
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