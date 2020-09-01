https://ria.ru/20200901/chipirovanie-1576558988.html

В Москве начали акцию по чипированию домашних животных

Новая акция по чипированию домашних животных началась в ветеринарных клиниках Москвы, с 1 по 30 сентября это можно сделать по сниженной цене, сообщается на... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T09:29

2020-09-01T09:29

2020-09-01T09:29

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Новая акция по чипированию домашних животных началась в ветеринарных клиниках <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, с 1 по 30 сентября это можно сделать по сниженной цене, сообщается на официальном <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">сайте</a> мэра Москвы.Подобная акция проводилась этой весной. "По просьбе москвичей ветеринарная служба возобновляет акцию по чипированию животных, которую мы проводили весной этого года. За время действия акции ветеринарные специалисты прочипировали более 600 собак и кошек. Мы понимаем востребованность услуги у владельцев животных, поэтому и приняли решение возобновить акцию. Теперь у москвичей есть возможность в течение всего сентября воспользоваться услугой со скидкой", - рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.Отмечается, что ежегодно в государственных ветеринарных учреждениях города чипируют свыше 6 тысяч домашних собак и кошек. Процедура чипирования позволяет найти потерянное животное и вернуть его хозяевам. Кроме того, наличие микрочипа поможет владельцу доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену.Кроме того, по номеру чипа можно узнать информацию о вакцинации животного и его историю болезни. Также он необходим для вывоза питомца за рубеж. Чипировать животное в Москве можно в 26 столичных ветеринарных клиниках, предварительно записавшись на прием к ветеринарному врачу через портал mos.ru.

https://ria.ru/20200727/1574955390.html

https://ria.ru/20200725/1574909505.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество